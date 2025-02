Jest nowy kandydat na prezydenta Polski. Oto jego program

Wybory prezydenckie 2025

Wybory prezydenckie w Polsce odbędą się 18 maja. Druga tura zaplanowana jest na 1 czerwca. Wciąż poznajemy kandydatów. Mają oni czas do 4 kwietnia na zebranie 100 tys. podpisów poparcia i złożenie ich w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej. Swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich ogłosił oficjalnie ekonomista dr Artur Bartoszewicz z SGH. W niedzielę 2 lutego na swojej stronie internetowej zamieścił filmik, w którym to oznajmił, że: - Trzeba zatrzymać upartyjnienie państwa polskiego. Trzeba doprowadzić do ponownego silnego i zdynamizowanego rozwoju, a to będzie możliwe, jeśli postawimy na gospodarkę i demografię oraz odzyskamy siłę jako naród i zbudujemy potęgę Rzeczpospolitej - powiedział.

Ruch i program wyborczy dr Artura Bartoszewicza oparty jest na siódemkach "777". Sam kandydat stwierdził, że cyfry te oznaczają "bliskość z boskością i duchowością, a także pozytywną energię, dobry los i duchowe przebudzenia". Ma siedem postulatów programowych.

Co zatem ekonomista ma do zaoferowania wyborcom? Zależy mu m.in. na wprowadzeniu nowej Konstytucji RP, ograniczeniu składu rządu i wynagrodzenia jego członków, likwidacji finansowania partii politycznych, powiązaniu liczby posłów z liczbą obywateli Polski, wsparciu socjalnym na każde nowo urodzone dziecko. Okazuje się, że Artur Bartoszewicz chciałby również zmienić godło państwowe i hymn - zamiast "Mazurka Dąbrowskiego" proponuje "Rotę".

Kim jest Artur Bartoszewicz

Artur Bartoszewicz polski doktor nauk ekonomicznych, ekspert w zakresie polityki publicznej i wykładowca w Instytucie Rozwoju Gospodarczego Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2016–2018 był prezesem Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Od 2015 członek Rady Programowej Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ekspert Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Natomiast od 2019 roku przewodniczący Rady Programowej Instytutu Nowej Europy. W kadencji 2020–2024 członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Na swoim koncie ma wiele opublikowanych książek i raportów naukowych.

Autor:

QUIZ. Rozpoznaj dygnitarza PRL po zdjęciu. Ich portrety wisiały w klasach nad tablicą Pytanie 1 z 10 Na początku coś prostego. Kto jest na zdjęciu? Edward Gierek Stanisław Kania Bolesław Bierut Następne pytanie