Donald Trump przyleci do Polski. Spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą

Donald Turmp w Polsce

Donald Trump może przylecieć do Polski w kwietniu 2025 roku. Wszystko na to wskazuje, że Donald Trump w tym czasie spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Przypomnijmy, że w Polsce w drugiej połowie maja mamy wybory prezydenckie, zatem to byłoby dość mocne zakończenie prowadzenia polityki zagranicznej przez Andrzeja Dudę.

Jak podaje onet.pl szef gabinetu prezydenta Polski uważa, że "relacje prezydenta Dudy z prezydentem Trumpem są serdeczne i przyjacielskie. Sprawdzone podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa". Wspomniał o rozmowie prezydentów z 11 listopada. — Kiedy prezydent Trump zadzwonił, aby złożyć życzenia z okazji święta niepodległości, zaprosił prezydenta Dudę do Stanów Zjednoczonych. Do ustalenia szczegółów spotkania prezydent USA wyznaczył Susie Wiles, a prezydent Duda mnie. Utrzymujemy kontakt i obecnie trwa dogrywanie terminu. Niedługo będzie ustalona data spotkania — powiedział Mastalerek. I dodał: - Andrzej Duda do 5 sierpnia ma do zrealizowania ważne plany. Jednym z nich jest zaplanowany w Warszawie na koniec kwietnia szczyt Inicjatywy Trójmorza, na który zostanie zaproszony Donald Trump. I wszystko wskazuje na to, że to właśnie wtedy mogłoby dojść do spotkania prezydentów USA i Polski.

