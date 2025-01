Co ze spotkaniem Duda-Trump? Marcin Mastalerek ujawnia

Sikorski ironicznie ocenił zwycięstwo Łukaszenki! "Czy reszta pomieści się we więzieniach?"

W TVN24 Mastalerek był pytany o to, kiedy odbędzie się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Według zapowiedzi prezydenta z 11 listopada ub.r. do takiego spotkania miało dojść jeszcze przed zaprzysiężeniem Trumpa na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, które odbyło się 20 stycznia.

- Prezydent Duda kilkukrotnie rozmawiał w tym czasie z prezydentem Trumpem i są umówieni na spotkanie. Cały czas trwa ustalanie terminu - odpowiedział Mastalerek.

Przypomniał, że ze strony prezydenta Dudy to on zajmuje się ustaleniem terminu i miejsca spotkania, a ze strony Trumpa - Susie Wiles, która jest szefową personelu Białego Domu w jego nowej administracji. Mastalerek dodał też, że Duda ma świetne relacje z Trumpem i nie musi tego nikomu udowadniać.

- Jestem z Susie Wiles w kontakcie. I ustalamy termin. Jeszcze nie ma tego terminu. Wymienialiśmy, rozmawialiśmy. No i czekamy na ten termin - dodał Mastalerek.

Dlaczego Dudy nie było na zaprzysiężeniu Trumpa?

Szef gabinetu prezydenta pytany o to, dlaczego Trump nie zaprosił Dudy na zaprzysiężenie na urząd prezydenta USA, odpowiedział, że Trump nikogo na to wydarzenie nie zapraszał. Do tej sprawy na kilka dni przed zaprzysiężeniem Trumpa odnosił się również prezydent Duda, który ocenił, że jego obecność na tym wydarzeniu jest niepotrzebna.

- Niczego nie wniesie, a już na pewno nie wniesie niczego merytorycznego - powiedział Duda w telewizji internetowej "wPolsce24".

Mastalerek był też pytany o ewentualną wizytę Trumpa w Polsce w najbliższych miesiącach. Szef gabinetu prezydenta odpowiedział, że do tej pory w tego rodzaju sprawach informacji udzielał Departament Stanu USA.

- I teraz będzie tak samo - podkreślił Mastalerek.

