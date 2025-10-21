Jest akt oskarżenia przeciwko Michałowi Wosiowi. Chodzi o Pegasusa

Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości w latach 2016-2023.

Michał Woś, były wiceminister sprawiedliwości, jest oskarżony o działanie na szkodę Funduszu Sprawiedliwości, co miało doprowadzić do szkody w wysokości 25 milionów złotych.

Akt oskarżenia przeciwko Michałowi Wosiowi liczy 248 stron i zawiera wniosek o ujawnienie 522 dowodów oraz przesłuchanie 33 świadków.

Za zarzucane czyny Michałowi Wosiowi grozi kara od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Krajowa wskazuje, że śledztwo dotyczy okresu od 1 stycznia 2016 r. do bliżej nieustalonego dnia 2023 r. Działania śledczych koncentrowały się na urzędnikach resortu sprawiedliwości odpowiedzialnych za "zarządzanie, rozdysponowanie i rozliczenie rozdysponowanych środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości".

Jedną z osób objętych zarzutami jest Michał Woś, były polityk Solidarnej Polski, obecnie PiS. Woś, bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry (ówczesnego ministra sprawiedliwości), pełnił funkcję wiceministra w kierowanym przez niego resorcie.

Zarzuty wobec Michała Wosia

Z ustaleń śledczych wynika, że w okresie od 29 września 2017 r. do 15 lutego 2018 r. Michał Woś, jako osoba upoważniona do dysponowania Funduszem Sprawiedliwości, miał działać w celu osiągnięcia korzyści osobistych i politycznych. Prokuratura zarzuca mu doprowadzenie do wyrządzenia szkody w wysokości 25 milionów złotych. Według prokuratury, działania te miały ograniczyć dostęp do środków funduszu osobom uprawnionym.

Postępowanie wobec Michała Wosia stanowi wyodrębnioną część szerszego śledztwa dotyczącego sposobu rozdysponowania środków Funduszu Sprawiedliwości. Decyzja o wyłączeniu materiałów wobec posła zapadła 31 lipca 2025 r., po wcześniejszym wszczęciu głównego śledztwa 19 lutego 2024 r. Akt oskarżenia liczy 248 stron, a prokurator wniósł o ujawnienie 522 dowodów i przesłuchanie 33 świadków.

W komunikacie Prokuratury Krajowej wskazano, że zarzuty oparto na przepisach obowiązujących przed nowelizacją z 23 października 2023 r. Czyn zarzucany Michałowi Wosiowi jest zagrożony karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności. Skierowanie sprawy do sądu było możliwe po uzyskaniu zgody Sejmu na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej.

Prokurator z Zespołu Śledczego Nr 2 PK skierował dziś do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko posłowi na Sejm RP Michałowi Wosiowi. ⬇️https://t.co/MoRDp1hC4W— Prokuratura (@PK_GOV_PL) October 21, 2025

