Michał Woś mocno odpowiada na oskazenia pod jego adresem: "Nie boję się żadnego więzienia"

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
2025-10-01 12:52

Michał Woś zapewnia, że nie żałuje decyzji o przekazaniu CBA środków z Funduszu Sprawiedliwości. Jego zdaniem żaden sprawiedliwy sąd nie może uznać, że w ten sposób działał na szkodę państwa. - Ja wiem, że zawsze działałem zgodnie z zgodnie z prawem na podstawie prawa i podjąłbym jeszcze raz tą samą decyzję po to żeby państwo polskie przestało być głuche i ślepe na kryminalistów - mówił w "Sednie Sprawy"

