Jarosław Kaczyński zostaje w szpitalu. Mamy potwierdzenie z PIS

co się stało?

co wiadomo?

- Mogę jedynie potwierdzić, że prezes Jarosław Kaczyński udał się na rutynowe badania medyczne. Wszystko było zaplanowane wcześniej - tłumaczy nam rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.

Z naszych informacji wynika, że prezes już w czwartek (20 lutego) przyjechał do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy al. Kraśnickiej w Lublinie. Józefa Szczurek-Żelazko, posłanka z PiS została w Polskim Radiu 24 zapytana o to co dzieje się z szefem jej partii

Nie znam dokładnie danych dotyczących stanu zdrowia pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Informacje są ogólne, że przebywa na badaniach kontrolnych. Wierzę, że tak jest, dlatego, że pan prezes, żeby nie było tajemnicy, chociaż to są dane chronione, wrażliwe, miał problemy chociażby nawet z kolanem, więc być może są to jakieś badania kontrolne. Myślę, że wszyscy życzymy zdrowia panu prezesowi

- powiedziała Józefa Szczurek - Żelazko.

Więcej informacji wkrótce.

2025_02_17_SE_Bartoszewicz_Poniewiera Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.