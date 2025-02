Nowe wieści o stanie zdrowia Kaczyńskiego. Posłanka PiS ujawnia

co się stało?

Przypomnijmy, że pierwszy wiadomość o pobycie Kaczyńskiego w szpitalu przekazał Onet. - To rutynowe, wcześniej zaplanowane badania - przekazał wspomnianemu portalowi rzecznik PiS, Rafał Bochenek. Wiadomość tę potwierdziła także w piątek (21 lutego) posłanka Prawa i Sprawiedliwości, Józefa Szczurek-Żelazko: - Przebywa na badaniach kontrolnych - powiedziała posłanka PiS w Polskim Radiu 24. Zapytana o to, co dzieje się z prezesem Jarosławem Kaczyńskim wyznała:

Nie znam dokładnie danych dotyczących stanu zdrowia pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Informacje są ogólne, że przebywa na badaniach kontrolnych. Wierzę, że tak jest, dlatego, że pan prezes, żeby nie było tajemnicy, chociaż to są dane chronione, wrażliwe, miał problemy chociażby nawet z kolanem, więc być może są to jakieś badania kontrolne. Myślę, że wszyscy życzymy zdrowia panu prezesowi - powiedziała.

Co się dzieje z Jarosławem Kaczyńskim? Doniesienia o stanie zdrowia

W mediach pojawiały się też informacje na temat tego, gdzie ma przebywać Kaczyński. Według nieoficjalnych źródeł PAP prezes PiS ma być hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie. Podobne ustalenia ma także "Gazeta Wyborcza", która podała, że do szpitala prezes Kaczyński miał zostać przywieziony limuzyną przez ochroniarzy, jako pacjent nieznany, a zająć miał pojedynczą salę:

- Został przyjęty nie jako Jarosław Kaczyński, tylko pacjent NN. Tak jak osoba, która trafiła do szpitala z ulicy, nieposiadająca np. dowodu osobistego. To bardzo dziwna, nietypowa sytuacja. "Żeby nikt się nie interesował", powiedział mi przełożony - opisuje w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" pracownik wspomnianego szpitala, czytamy na wyborcza.pl.

Komisja regulaminowa ws. Jarosława Kaczyńskiego

Warto wspomnieć, że właśnie w piątek o godz. 12 komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych ma rozpatrzyć wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Jarosława Kaczyńskiego do odpowiedzialności karnej. Chodzi o wypowiedź prezesa PiS na temat Krzysztofa Brejzy. Zdaniem Brejzy prezes Kaczyński miał skłamać na jego temat, kiedy zeznawał przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Padło stwierdzenie, że Brejza miał dopuszczać się "bardzo poważnych i wyjątkowo odrażających przestępstw". Miało to być tłumaczenie w ten sposób użycie Pegasusa wobec ówczesnego szefa kampanii KO, czyli Brejzy.