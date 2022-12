Jarosław Kaczyński o lekarzach i swojej matce Jadwidze: Mogła uniknąć tej śmierci...

Prezes Jarosław Kaczyński w czasie odwiedzin w polskich miastach nieraz rzuca słowa, które odbijają się szerokim echem w przestrzeni publicznej. Ostatnio prezes PiS w Legnicy zaczął mówić o lekarzach i ich podejściu do pracy. Wspomniał o historii osoby, która zmarła przedwcześnie przez źle przeprowadzane badanie. Zdaniem Kaczyńskiego, lekarze gonią za pieniędzmi, a to sprawia, że zbyt dużo pracują, są zmęczeni, a co za tym idzie, nie jest to dobre dla pacjentów: - Pogoń za pieniądzem w tym środowisku jest jednak przesadna i będzie trzeba coś z tym zrobić. Po czym wspomniał o swojej matce Jadwidze. Prezes PiS powiedział tak: - Ja pytałem w szpitalu wtedy, bo przebywałem tam, ale nie jako chory, ale ze względu na śmiertelną chorobę mojej mamy, która zresztą też mogła uniknąć tej śmierci, gdyby tam różne rzeczy były inaczej zrobione. Tyle że była dużo starsza od tej pani... Otóż pytałem się, o co chodzi, odpowiedziano mi, że po prostu przy tym zabiegu, przy tym badaniu, wystarczy mieć pewną rękę, a te ręce drżą. Pytałem a dlaczego drżą? Myślałam, że usłyszę odpowiedź, że przez to, że ktoś nadużywa, ale nie, to dlatego, że mają po kilka etatów - stwierdził. Jak dodał, nie ma nic przeciwko temu, by lekarze dobrze zarabiali na etatach, ale jego zdanie lekarz powinien być w jednym miejscu.

Jadwiga Kaczyńska zmarła prawie 10 lat temu

Przypomnijmy, że w styczniu 2023 roku minie 10 lat od śmierci Jadwigi Kaczyńskiej. Kobieta zmarła 17 stycznia 2013 roku w wieku 87 lat. Została pochowana na cmentarzu Stare Powązki w Warszawie w rodzinnym grobowcu.

