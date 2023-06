Urodzinowy dzień

Chociaż trwa ostra kampania wyborcza przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi, prezes PiS nie rezygnuje z obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej, ani z obchodów miesięcznicy pogrzebu brata i bratowej. Jarosław Kaczyński także dziś, 18 czerwca 2023 roku pojechał do Krakowa limuzyną w towarzystwie agentów ochrony. Przed wyjazdem spod domu na warszawskim Żoliborzu, polityk otrzymał od współpracowników kwiaty. Obchodzi dziś bowiem swoje 74. urodziny.

Ludzie w szoku! Jarosław Kaczyński tuż przed urodzinami dostał taki "prezent"

Pracowity okres dla prezesa PiS

W związku z wyjazdem do stolicy Małopolski prezes PiS nie przyjął dziś jeszcze żadnych gości. Być może urodzinowe spotkanie dla współpracowników zorganizuje w innym terminie. O ile znajdzie na to czas, ponieważ do wyborów zostały już tylko cztery miesiące i przed Jarosławem Kaczyńskim jest wiele pracy, w celu poprawienie notowań partii rządzącej. Dodatkowo wiele mówi się o możliwym powrocie prezesa do rządu. Ma to nastąpić jeszcze w kwietniu.

Dymisja w PiS. Szef odchodzi! "Decyzja ostateczna". Ważny dzień w polskiej polityce

Rozenek-Majdan w Sejmie: Stoję przed Wami, jako matka trójki dzieci urodzonych metodą in vitro Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.