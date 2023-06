Ludzie pękają ze śmiechu! Jarosław Kaczyński tuż przed urodzinami dostał taki "prezent"

Nietrafiony "prezent" na urodziny Jarosława Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński kończy 74 lata. Urodziny prezesa PiS to okazja do składania życzeń i wręczenia większych i mniejszych podarków. Niekoniecznie materialnych. Jak to z prezentami bywa, nie zawsze są udane. Szczególnie te, które nie są konsultowane z obdarowywanym. Na pewno do kategorii "prezent nietrafiony" trafić może deklaracja prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej. Choć nie ma ona nic wspólnego z urodzinami Jarosława Kaczyńskiego, to tak się niefortunnie dla prezesa PiS złożyło, że padła zalewnie dwa dni przed jego jubileuszem. O co chodzi? Jak zwykle o pieniądze, a konkretnie o to, na co mają iść środki z wynajmu hali Atlas Arena w Łodzi, gdzie 24 czerwca ma odbyć się konwencja PiS.

Hanna Zdanowska zdecydowała, że pieniądze z wynajmu hali dla PiS pójdą na in vitro

Hanna Zdanowska zapowiedziała, że nie będzie robić problemów z wynajmem. I to chyba koniec dobrych wiadomości dla Jarosława Kaczyńskiego. - W Łodzi jest miejsce dla każdego. Nie zabronię PiSowi zrobienia konwencji w Atlas Arenie. Dochód z wynajmu zostanie przekazany na miejski program in vitro. Żadne pieniądze nie naprawią tego, co obecny rząd wyrządza kobietom od lat. Ale cieszę się, że zło możemy przekuć w dobro - napisała na Twitterze prezydent Łodzi, a jej zwolennicy gratulowali pomysłu i śmiali się do rozpuku. Hanna Zdanowska do sprawy odniosła się także w TVN24. - Stanęłam przed dylematem i stwierdziłam, że nie będziemy w Łodzi decydować o tym, kto może, a kto nie (korzystać z obiektu - red.). Atlas Arena jest dostępna dla każdego. W związku z tym zdecydowaliśmy się wynająć tę przestrzeń na konwencję PiS-u. Nie chcemy nikogo dzielić, natomiast chcemy, żeby te pieniądze z najmu poszły na procedurę in vitro, które realizuje w ramach swojego programu miasto Łódź - tłumaczyła Hanna Zdanowska.

