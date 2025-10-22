Jarosław Kaczyński stanie przed prokuratorem. Wybory pod lupą śledczych

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
żródło PAP
żródło PAP
2025-10-22 9:36

W środę, 22 października 2025 roku, Jarosław Kaczyński ma stawić się w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, by złożyć zeznania w charakterze świadka w sprawie wyborów korespondencyjnych z 2020 roku. To kluczowy moment w śledztwie, które budzi ogromne emocje i kontrowersje od samego początku. Jakie pytania usłyszy prezes Prawa i Sprawiedliwości, i czy jego zeznania rzucą nowe światło na tę sprawę?

Jarosław Kaczyński w Sejmie

i

Autor: Radek Pietruszka/ PAP
  • Jarosław Kaczyński stanie przed prokuratorem w sprawie organizacji wyborów w 2020 roku.
  • Prezes PiS zeznawać będzie jako świadek.
  • Sprawa dotyczy kontrowersji związanych z przygotowaniami do głosowania korespondencyjnego.
  • Co dokładnie wydarzyło się dotychczas wokół tych wyborów?

Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego zaplanowano na godzinę 10:00 w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Sprawa dotyczy postępowania związanego z tak zwanymi wyborami kopertowymi, które miały miejsce w 2020 roku. W lutym tego roku zarzuty w tej samej sprawie usłyszał były premier Mateusz Morawiecki, któremu prokuratura zarzuciła przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Morawiecki nie przyznał się do winy.

Afera wyborów kopertowych

Przypomnijmy, że wiosną 2020 roku, w szczycie pandemii COVID-19, ówczesny premier Mateusz Morawiecki wydał polecenie Poczcie Polskiej, aby ta przygotowała i przeprowadziła wybory prezydenckie w trybie korespondencyjnym. Wybory miały się odbyć 10 maja 2020 roku, a głosowanie miało odbywać się wyłącznie listownie.

Zobacz: Prezydent Nawrocki o Chopinie i Polsce. Eric Lu wygrywa XIX Konkurs Chopinowski 2025

Decyzja ta budziła wiele kontrowersji, ponieważ ustawa o głosowaniu korespondencyjnym weszła w życie dopiero 9 maja 2020 roku. Co więcej, już 16 kwietnia 2020 roku Morawiecki wydał dwie decyzje: jedną dla Poczty Polskiej, polecającą organizację wyborów w formie korespondencyjnej, a drugą dla Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW), nakazującą drukowanie kart do głosowania i innych dokumentów wyborczych.

Państwowa Komisja Wyborcza kontra rząd

Sytuacja stała się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy 7 maja 2020 roku Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) oświadczyła, że ustawa z kwietnia 2020 roku pozbawiła ją instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków.

Sprawdź: 800 plus nie dla wszystkich. Posłanka KO będzie namawiała premiera do daleko idących ograniczeń

W związku z tym PKW stwierdziła, że głosowanie 10 maja 2020 roku nie może się odbyć. Ostatecznie wybory prezydenckie odbyły się 28 czerwca (I tura), a głosowanie odbywało się w tradycyjnych lokalach wyborczych.

Galeria poniżej: Stąd twardą ręką rządzi PiS Jarosław Kaczyński

Biuro Kaczyńskiego na Nowogrodzkiej
32 zdjęcia
Sonda
Czy uważasz, ze Jarosław Kaczyński powinien zostać premierem?
Polityka SE Google News
NAWROCKI ZDRADZI KACZYŃSKIEGO? AKTYWISTKI ATAKUJĄ TUSKA, TRUMP ROZMAWIA Z PUTINEM! | Dudek o Polityce
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAROSŁAW KACZYŃSKI