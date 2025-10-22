Jarosław Kaczyński stanie przed prokuratorem w sprawie organizacji wyborów w 2020 roku.

Prezes PiS zeznawać będzie jako świadek.

Sprawa dotyczy kontrowersji związanych z przygotowaniami do głosowania korespondencyjnego.

Co dokładnie wydarzyło się dotychczas wokół tych wyborów?

Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego zaplanowano na godzinę 10:00 w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Sprawa dotyczy postępowania związanego z tak zwanymi wyborami kopertowymi, które miały miejsce w 2020 roku. W lutym tego roku zarzuty w tej samej sprawie usłyszał były premier Mateusz Morawiecki, któremu prokuratura zarzuciła przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Morawiecki nie przyznał się do winy.

Afera wyborów kopertowych

Przypomnijmy, że wiosną 2020 roku, w szczycie pandemii COVID-19, ówczesny premier Mateusz Morawiecki wydał polecenie Poczcie Polskiej, aby ta przygotowała i przeprowadziła wybory prezydenckie w trybie korespondencyjnym. Wybory miały się odbyć 10 maja 2020 roku, a głosowanie miało odbywać się wyłącznie listownie.

Decyzja ta budziła wiele kontrowersji, ponieważ ustawa o głosowaniu korespondencyjnym weszła w życie dopiero 9 maja 2020 roku. Co więcej, już 16 kwietnia 2020 roku Morawiecki wydał dwie decyzje: jedną dla Poczty Polskiej, polecającą organizację wyborów w formie korespondencyjnej, a drugą dla Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW), nakazującą drukowanie kart do głosowania i innych dokumentów wyborczych.

Państwowa Komisja Wyborcza kontra rząd

Sytuacja stała się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy 7 maja 2020 roku Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) oświadczyła, że ustawa z kwietnia 2020 roku pozbawiła ją instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków.

W związku z tym PKW stwierdziła, że głosowanie 10 maja 2020 roku nie może się odbyć. Ostatecznie wybory prezydenckie odbyły się 28 czerwca (I tura), a głosowanie odbywało się w tradycyjnych lokalach wyborczych.

