Prezydent Nawrocki o Chopinie i Polsce. Eric Lu wygrywa XIX Konkurs Chopinowski 2025

Marta Kowalska
2025-10-21 21:12

O godz. 20.00 w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej rozpoczęła się gala wręczenia nagród laureatom XIX Konkursu Chopinowskiego wraz z koncertem nagrodzonych. Obecne są najważniejsze osoby w państwie, wśród nich Para Prezydencka. Karol Nawrocki wręczył nagrodę zwycięzcy Konkursu Ericowi Lu z USA i wygłosił krótkie przemówienie.

  • Po tygodniach zmagań, Amerykanin Eric Lu zdobył I nagrodę na Konkursie Chopinowskim, zachwycając jury.
  • Gala finałowa zgromadziła ważne osobistości, w tym prezydenta Karola Nawrockiego z Małżonką, marszałka Szymona Hołownię i minister kultury Martę Cienkowską.
  • Politycy podkreślili jednoczącą moc muzyki Chopina i jego rolę jako "dyplomaty kulturalnego".

Triumf Erica Lu i emocje finałowego wieczoru

Po tygodniach artystycznych zmagań i gorących dyskusji poznaliśmy zwycięzcę – Erica Lu. Pianista z USA zdobył I nagrodę, zachwycając jurorów dojrzałością i precyzją interpretacji. Gala finałowa w Filharmonii Narodowej zgromadziła przedstawicieli władz państwowych, w tym prezydenta Karola Nawrockiego z Małżonką, marszałka Szymona Hołownię i minister Martę Cienkowską.

Marta Cienkowska: „To był dla mnie wielki przywilej”

Przyznam się wam do czegoś. Przez ostatnie 3 tygodnie, pewnie jak miliony ludzi na świecie, śledziłam program Konkursu Chopinowskiego. (…) To był dla mnie osobiście wielki przywilej słuchać tych interpretacji na żywo, tu, w Warszawie – powiedziała minister kultury Marta Cienkowska.Jej słowa wyraziły wdzięczności i uznania dla młodych pianistów, którzy „opowiedzieli swoje historie nutami Chopina”.

Hołownia: „Zaszopeniliśmy Sejm”

Nawet Sejm udało nam się w tym roku, wybaczcie Państwo to słowo, „zaszopenić” – żartował marszałek Szymon Hołownia, komentując niezwykłe emocje, jakie towarzyszyły kolejnym etapom przesłuchań.Polityk podkreślił, że muzyka Chopina połączyła Polaków w sposób, którego nie potrafiło dokonać żadne inne wydarzenie.

Karol Nawrocki: „Chopin to dyplomata kulturalny, który niósł Polskę w sercu”

Najbardziej poruszającym momentem wieczoru było wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego, który wręczał nagrodę główną Ericowi Lu. 

Oto na scenę wychodzą urzędnicy, którzy mają w kilku słowach opowiedzieć o tym, co czuli. A tego słowami opisać się nie da. (…) W imieniu całego narodu polskiego, w imieniu Polski – dziękuję – powiedział prezydent.Podkreślił, że Fryderyk Chopin jest nie tylko muzycznym geniuszem, lecz również „dyplomatą kulturalnym”, który rozsławiał Polskę na emigracji.

Dla Polski Fryderyk Chopin jest nie tylko wirtuozem muzycznym, ale także postacią historyczną i tak ważną w historii współczesnej Polski – mówił Karol Nawrocki.Prezydent przypomniał również, że pierwszy Konkurs Chopinowski odbył się w 1927 roku, a w 2027 roku minie sto lat od jego inauguracji. Dodał, że cieszy go ogromne zainteresowanie wydarzeniem w mediach społecznościowych.

