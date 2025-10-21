Prezydent Nawrocki o Chopinie i Polsce. Eric Lu wygrywa XIX Konkurs Chopinowski 2025

Po tygodniach zmagań, Amerykanin Eric Lu zdobył I nagrodę na Konkursie Chopinowskim, zachwycając jury.

Triumf Erica Lu i emocje finałowego wieczoru

Po tygodniach artystycznych zmagań i gorących dyskusji poznaliśmy zwycięzcę – Erica Lu. Pianista z USA zdobył I nagrodę, zachwycając jurorów dojrzałością i precyzją interpretacji. Gala finałowa w Filharmonii Narodowej zgromadziła przedstawicieli władz państwowych, w tym prezydenta Karola Nawrockiego z Małżonką, marszałka Szymona Hołownię i minister Martę Cienkowską.

Marta Cienkowska: „To był dla mnie wielki przywilej”

– Przyznam się wam do czegoś. Przez ostatnie 3 tygodnie, pewnie jak miliony ludzi na świecie, śledziłam program Konkursu Chopinowskiego. (…) To był dla mnie osobiście wielki przywilej słuchać tych interpretacji na żywo, tu, w Warszawie – powiedziała minister kultury Marta Cienkowska.Jej słowa wyraziły wdzięczności i uznania dla młodych pianistów, którzy „opowiedzieli swoje historie nutami Chopina”.

Hołownia: „Zaszopeniliśmy Sejm”

– Nawet Sejm udało nam się w tym roku, wybaczcie Państwo to słowo, „zaszopenić” – żartował marszałek Szymon Hołownia, komentując niezwykłe emocje, jakie towarzyszyły kolejnym etapom przesłuchań.Polityk podkreślił, że muzyka Chopina połączyła Polaków w sposób, którego nie potrafiło dokonać żadne inne wydarzenie.

Karol Nawrocki: „Chopin to dyplomata kulturalny, który niósł Polskę w sercu”

Najbardziej poruszającym momentem wieczoru było wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego, który wręczał nagrodę główną Ericowi Lu.

– Oto na scenę wychodzą urzędnicy, którzy mają w kilku słowach opowiedzieć o tym, co czuli. A tego słowami opisać się nie da. (…) W imieniu całego narodu polskiego, w imieniu Polski – dziękuję – powiedział prezydent.Podkreślił, że Fryderyk Chopin jest nie tylko muzycznym geniuszem, lecz również „dyplomatą kulturalnym”, który rozsławiał Polskę na emigracji.

– Dla Polski Fryderyk Chopin jest nie tylko wirtuozem muzycznym, ale także postacią historyczną i tak ważną w historii współczesnej Polski – mówił Karol Nawrocki.Prezydent przypomniał również, że pierwszy Konkurs Chopinowski odbył się w 1927 roku, a w 2027 roku minie sto lat od jego inauguracji. Dodał, że cieszy go ogromne zainteresowanie wydarzeniem w mediach społecznościowych.

