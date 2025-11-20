Jarosław Kaczyński skomentował koniec alkoholu w Sejmie. Krótko i dobitnie

Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, skomentował ostatnie wydarzenia na polskiej scenie politycznej, w tym pięć zasad Donalda Tuska na 2026 rok oraz zakaz sprzedaży alkoholu w Sejmie. Wypowiedzi polityka wskazują na głęboki podział i napięcie między głównymi siłami politycznymi w kraju.

Kaczyński spotkał się z Brejzą przed sądem

  • Jarosław Kaczyński ostro skrytykował "pięć zasad" Donalda Tuska, mających zapewnić "zawieszenie broni" w polskiej polityce.
  • Prezes PiS zarzucił premierowi prowadzenie "polityki antynarodowej" i "wojny domowej" poprzez prześladowanie opozycji.
  • Kaczyński odniósł się również do zakazu sprzedaży alkoholu w Sejmie, zgadzając się z ideą walki z alkoholem, mimo że dla niego osobiście "nie ma to żadnego znaczenia".
  • Poznaj szczegóły konfliktu politycznego i dowiedz się, co oznaczają "pięć zasad" Tuska dla przyszłości Polski.

Zapytany przez reporterkę Polsat News Adaminę Sajkowską o pięć zasad Donalda Tuska, Jarosław Kaczyński wyraził zdecydowany sprzeciw. Reguły te, zdaniem premiera, mają "przywrócić elementarną odpowiedzialność państwową" i stanowić podstawę dla "roku zawieszenia broni" w 2026 roku. Prezes PiS ostro skrytykował podejście premiera.

- Pani pyta kogoś, kto leży i jest kopany o to, czy będzie się solidaryzował. Nie ma mowy - odparł.

Polityk oskarżył Donalda Tuska o wywoływanie "wojny domowej" poprzez "prześladowania opozycji i w ogóle wręcz skandaliczne zachowania". Dodał, że jest to "metoda rządzenia" premiera. Na pytanie, czy dla bezpieczeństwa kraju PiS podpisze się pod tymi zasadami.

- Proszę nie żartować. [...] W naszym przekonaniu Tusk prowadzi politykę antynarodową - stwierdził.

Pięć zasad Donalda Tuska na 2026 rok to:

  1. Nie atakuj polskich służb i wojska
  2. Nie powtarzaj rosyjskiej propagandy
  3. Koniec z wetami i sabotażem legislacyjnym
  4. Jestem za Zachodem, a nie Wschodem; nie podważam członkostwa w UE
  5. Jestem po stronie Ukrainy w wojnie z Rosją

Kaczyński o alkoholu w Sejmie

Jarosław Kaczyński odniósł się również do decyzji marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych w budynkach i na terenach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu. Mimo że decyzja ta, zdaniem prezesa PiS, "nie ma to żadnego znaczenia" z jego punktu widzenia, to jednak wyraził ogólną aprobatę dla idei zwalczania alkoholu w Sejmie.

- Z mojego punktu widzenia nie ma to żadnego znaczenia, ale alkohol trzeba generalnie w Sejmie zwalczać. Są bowiem czasem takie niemiłe sceny - stwierdził.

Marszałek Włodzimierz Czarzasty, tłumacząc swoją decyzję, podkreślił konieczność dawania przykładu przez instytucje państwowe.

- Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu na stacjach benzynowych, o konieczności zakazu sprzedaży w nocy alkoholu, nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli od strony tych osób, które takie prawo będą uchwalały - mówił. - Uważam, że powinniśmy jako instytucja państwowa dać przykład, dlatego to zarządzenie podpisałem - dodał.

Zarządzenie wejdzie w życie w poniedziałek 24 listopada.

