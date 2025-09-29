Jarosław Kaczyński ostrzega: „Przygotowywana jest cenzura w internecie”

Jarosław Kaczyński wystąpił w Zielonej Górze i ostrzegł przed „cenzurą w internecie”.

Jego zdaniem planowane są ograniczenia dotyczące treści politycznych w sieci.

„Lewicowo-liberalne media” mają otrzymać ogromne wsparcie finansowe z UE – mówił.

„W tej chwili przygotowywana jest cenzura w internecie”

Prezes PiS po raz kolejny odniósł się do kwestii wolności słowa i dostępu do informacji w sieci. W przemówieniu wygłoszonym w Zielonej Górze Jarosław Kaczyński przekonywał, że na poziomie unijnym trwają prace nad rozwiązaniami, które mogą znacząco ograniczyć możliwość publikowania treści politycznych w internecie.

– Rzecz idzie dalej. W tej chwili przygotowywana jest cenzura w internecie, właściwie ograniczenie możliwości przedstawiania w internecie spraw politycznych, informacji politycznych. Przynajmniej tych, które będą tamtej stronie nie odpowiadały – powiedział lider PiS.

Kaczyński: „Setki miliardów euro na wsparcie lewicowych mediów”

W swoim wystąpieniu Kaczyński ostrzegał również przed planami finansowego wzmocnienia mediów sprzyjających środowiskom liberalnym. Według prezesa PiS ma to pogłębić dysproporcję w dostępie do opinii publicznej między lewicą a prawicą.

– I jeszcze do tego mamy także taki plan, o którym pani von der Leyen niedawno mówiła, żeby na ogromną skalę, to chodzi o setki miliardów euro, wesprzeć media tej strony, którą można określić jako lewicowo-liberalną, a tak naprawdę po prostu lewacką – mówił Jarosław Kaczyński.

Polityczna walka o internet

Ziobro: „Podjąłbym takie same decyzje”. Był inicjatorem zakupu Pegasusa, choć się nim nie interesował

Wystąpienie Kaczyńskiego wpisuje się w coraz ostrzejszy spór o przyszłość regulacji przestrzeni cyfrowej w Unii Europejskiej. Tematy takie jak unijne akty dotyczące usług cyfrowych (DSA) czy planowane mechanizmy przeciwdziałania dezinformacji budzą kontrowersje, zwłaszcza wśród środowisk konserwatywnych, które obawiają się, że mogą one być wykorzystywane do ograniczania pluralizmu politycznego w sieci.

