Jarosław Kaczyński ostro o Danucie Wałęsie! Wspomniał o swoim bracie

W niedzielę 31 sierpnia, podczas debaty w TVP Info poświęconej dziedzictwu "Solidarności", z udziałem m.in. Danuty Wałęsy, była pierwsza dama wyraziła chęć spotkania z Jarosławem Kaczyńskim, argumentując, że wcześniej nie było ku temu okazji.

W poniedziałek, podczas konferencji prasowej, dziennikarze zapytali Jarosława Kaczyńskiego o jego reakcję na propozycję Danuty Wałęsy. Prezes PiS odpowiedział:

- Pani była pierwsza dama kilkakrotnie mówiła takie rzeczy na temat mojego świętej pamięci brata, który też miał swoją opinię na jej temat, ale nigdy publicznie jej nie wyrażał, że nie widzę żadnych powodów, żeby do takiego spotkania doszło - stwierdził.

Danuta Wałęsa o Kaczyńskich

Warto przypomnieć, że Danuta Wałęsa w przeszłości wielokrotnie krytykowała PiS oraz braci Kaczyńskich. W 2021 roku stwierdziła m.in.:

- Czy my do końca żyjemy w wolnej Polsce, to ja nie jestem przekonana. Dla mnie, ja nie żyję w wolnej Polsce. (…) Ludzie PiS-u i ludzie Rydzyka to są ludzie zakłamani, ludzie oszołomieni, w jakimś amoku, to jest jakaś sekta. Dla mnie to jest nawet niebezpieczne - stwierdziła.

W swojej książce natomiast pisała o Lechu Kaczyńskim:

- Poznałam pana Leszka. Nieładnie określę, ale dla mnie był taką niemotą. Był osobą potrzebującą zachęty, a nawet popchnięcia do działania. Takie sprawiał wrażenie. Nie mogłam zrozumieć, gdzie tkwi przyczyna jego zachowania - czytamy.

Danuta Wałęsa skontrolowana przez SOP

W niedzielę 31 sierpnia, podczas obchodów 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku, doszło do incydentu z udziałem Danuty Wałęsy. Służba Ochrony Państwa (SOP) skontrolowała byłą pierwszą damę przy wejściu na plac Solidarności.

W oświadczeniu SOP wyjaśniła, że odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom w państwie, a kontrola pirotechniczna jest standardową procedurą. Dodano, że organizatorzy wydarzenia odpowiadali za wejście uczestników, jednak w momencie zdarzenia przedstawiciel organizatora nie był obecny.

SOP poinformowała również, że funkcjonariusze przeprosili Danutę Wałęsę za zaistniałą sytuację, a była pierwsza dama wykazała zrozumienie i podkreśliła, że nie żywi urazy.

W naszej galerii zobaczysz Danutę Wałęsę na obchodach 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych:

Sonda Czy Danuta Wałęsa była dobrą pierwszą damą? Tak, najlepszą! Mogła być Nie, najgorszą Nie mam zdania