Prezydent Karol Nawrocki mocno w Szczecinie: "Władza, która odrywa się od społeczeństwa skazana jest na porażkę"

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
żródło PAP
żródło PAP
2025-08-30 15:10

Prezydent wziął udział w szczecińskich obchodach 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania NSZZ „Solidarność”. - Władza, która odrywa się od społeczeństwa, żyje w propagandowych przekazach, w statystykach, które nie odbijają się - tak jak w latach 80-tych na życiu zwykłych robotników i obywateli – skazana jest na porażkę - mówił do zgromadzonych.

Walczący o wolność żyją gorzej niż ich prześladowcy

Prezydent Karol Nawrocki mówił o historycznych wydarzeniach sprzed 45 lat, ale w jego słowach nietrudno wyczuć też odniesienia do współczesności i do bieżącej sytuacji politycznej. - Władza, która odrywa się od społeczeństwa, żyje w propagandowych przekazach, w statystykach, które nie odbijają się, tak jak w latach 80-tych na życiu zwykłych robotników i obywateli, skazana jest na porażkę - mówił Karol Nawrocki. Prezydent podkreślił, że sierpień 1980 roku w Szczecinie i w całej Polsce był jasnym głosem, że „Polacy nie dadzą się komunistycznej propagandzie i chcą walczyć o swój głos, o swoją podmiotowość, o prawa obywatelskie”. - Chcą być razem w Solidarności, po to, aby przywrócić suwerenność i niepodległość Rzeczpospolitej. Ale też po to, aby protestować przeciwko zepsutym elitom władzy - zaznaczył. 

W trakcie uroczystości prezydent zwrócił też uwagę na społeczną niesprawiedliwość, która jest udziałem wielu bohaterów antykomunistycznej opozycji. - W XXI wieku w Polsce żyjemy niestety w czasach, w których ci, którzy o naszą wolność walczyli, którzy podejmowali ryzyko, którzy siedzieli w więzieniach i w ośrodkach internowania, często żyją gorzej niż ci, którzy z wolnością walczyli, funkcjonariusze komunistycznego aparatu represji - mówił Karol Nawrocki.

Czym są Porozumienia Sierpniowe?

Porozumienia Sierpniowe, kończące wielki strajk 1980 r. w Szczecinie, zostały podpisane 30 sierpnia w świetlicy ówczesnej Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. Dzień później (31 sierpnia) w Gdańsku porozumienie z delegacją rządową podpisali strajkujący w Trójmieście, a następnie zawarte zostały porozumienia w Jastrzębiu i Dąbrowie Górniczej.Latem 1980 r. w wielu miastach Polski robotnicy rozpoczęli protesty, domagając się m.in. podwyżek płac, prawa do tworzenia wolnych związków zawodowych, przywrócenia do pracy represjonowanych kolegów, upamiętnienia ofiar Grudnia 1970 i liberalizacji polityki ówczesnych władz PRL. Wielki społeczny zryw w Sierpniu 1980 r. był początkiem tzw. karnawału Solidarności, który zakończyło ogłoszenie 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego.

Dudek o polityce 28.08.2025
QUIZ. Rozpoznaj dygnitarza PRL po zdjęciu. Ich portrety wisiały w klasach nad tablicą
Pytanie 1 z 10
Na początku coś prostego. Kto jest na zdjęciu?
Edward Gierek
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
SZCZECIN
SOLIDARNOŚĆ