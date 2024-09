Jarosław Kaczyński deklaruje: Wpłaciłem na PiS! Podał konkretną kwotę

Nie przyjęli córki Hołowni do katolickiej szkoły. Teraz się tłumaczą

Trwa właśnie konferencja prasowa Prawa i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego zaprosiła dziennikarzy, by przedstawić kilka najważniejszych informacji na temat bieżących działań opozycji. Wśród pytań od dziennikarzy padło między innymi to, dotyczące wpłat na rzecz partii oraz zbiórki, jaka trwa od czasu decyzji PKW o odebraniu subwencji PiS. Przypomnijmy, Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych 2023 r. i zarzuciła nieprawidłowości w finansowaniu kampanii przez PiS na kwotę 3,6 mln zł. Dotacja PiS będzie pomniejszona o 10 mln zł; partia może też zostać pozbawiona subwencji na trzy lata. W związku z tym, partia zwróciła się do swoich wyborców o pomoc i uruchomiła wpłaty darowizn.

Ile wpłacił Kaczyński? Przyznał to publicznie

Płacić mają też parlamentarzyści. Konkretne kwoty ujawnił krótko po ogłoszeniu decyzji PKW Mariusz Błaszczak. "Parlamentarzyści będą wspierać już od września poprzez darowizny partię PiS. Posłowie i senatorowie miesięcznie będą wpłacać minimum 1000 zł, posłowie do PE minimum 5000 zł. Pokazujemy, że to jest niezwykle istotne, żeby oprzeć się złu, które nadciągnęło nad Polskę" - oznajmił były szef MON. Podczas czwartkowej (5 września) konferencji prasowej o wpłatę został zapytany Jarosław Kaczyński. Zadeklarował, że taką uiścił.

Kaczyński: "Wpłacajcie, tu chodzi o niepodległość"

"Tak, ja wpłaciłem 10 tysięcy. I jeszcze pięć na pewną organizację, która nie jest partią" - oznajmił. Zapowiedział, że będzie wpłacał dalej. "Jeśli chodzi o obserwowanie tego, kto wpłaca, to wiem, że jest tych osób już 50 tysięcy. Chcę zaapelować, by było ich jeszcze więcej, bo to może przynieść dobre rezultaty w obronie opozycji. A obrona opozycji w sytuacji, gdy próbuje się jej uniemożliwić działanie, jest superważna dla demokracji. Tu chodzi też o obronę polskiej niepodległości" - przekonywał.

Potem powiedział coś dziwnego. "Rządzący działają wprost przeciwko polskim interesom. Mamy wrócić do szparagów. Jednym z wielu sukcesów naszych ośmiu lat rządów było między innymi to, że wyciągnęliśmy Polskę z trzeciego świata. Bo głodne dzieci to jest trzeci świat".