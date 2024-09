Pilne wieści o PiS! "To ma nastąpić szybko!". Padły nazwiska

To by była sensacja

Połączenie Prawa i Sprawiedliwości z Suwerenną Polską ma nastąpić bardzo szybko - ustaliła Polska Agencja Prasowa. Serwis powołuje się na informacje źródła zbliżonego do PiS. Anonimowy rozmówca zdradza też, że do grona wiceprezesów PiS mają wejść Patryk Jaki oraz Zbigniew Ziobro. Ten ostatni jednak dopiero wtedy, gdy zdrowie pozwoli mu na dobre wrócić do polityki. Do tego momentu ma go zastępować Beata Kempa.

PiS i Suwerenna Polska razem. Wiadomo, kiedy!

Rychłe połączenie PiS i SP Jarosław Kaczyński deklarował w ostatnim czasie kilka razy. "Dążymy do tego. Rozmawiamy o tym z przedstawicielami Suwerennej Polski i mam nadzieję, że to zakończy się sukcesem" - mówił niedawno w telewizji wPolsce24. Podczas jednej z konferencji zdradził, że jedynym pytaniem dotyczącym tego mariażu jest nie "czy?", tylko "kiedy?". "Teraz we wrześniu, przy końcu września czy też nieco później, ale to jest w każdym razie w tej chwili brane pod uwagę bardzo poważnie" - mówił. Z informacji PAP wynika, że może się to stać nawet przed planowanym na koniec września kongresem partii, podczas posiedzenia kierownictwa partii.

Wszystko rozstrzygnie się na kongresie

Na jesiennym kongresie ma dojść m.in. do nowego podziału organizacyjnego kierownictwa PiS. Jak ustaliła PAP, odbędzie się on najprawdopodobniej w sobotę, 28 września. Efektem połączenia z Suwerenną Polską ma być wejście do kierownictwa PiS dwóch najważniejszych polityków Suwerennej Polski - Zbigniewa Ziobro i Patryka Jakiego. "Do momentu, kiedy Ziobro nie wyzdrowieje zastępować ma go Beata Kempa". W połowie grudnia 2023 r. doszło do połączenia PiS z innym ugrupowaniem wchodzącym w skład Zjednoczonej Prawicy - Partią Republikańską. Do kierownictwa PiS wszedł wówczas dotychczasowy szef partii, Adam Bielan.