Janusz Kowalski został ojcem! Pokazał wzruszające zdjęcie z synkiem Aleksandrem

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-09-11 15:25

Janusz Kowalski, poseł Suwerennej Polski, podzielił się radosną wiadomością. Na świecie pojawił się jego drugi syn. Polityk opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym trzyma nowo narodzonego Aleksandra.

Janusz Kowalski

i

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express
  • Janusz Kowalski został ojcem po raz drugi, na świat przyszedł jego syn Aleksander
  • Poseł opublikował zdjęcie ze szpitala i napisał o „cudzie życia”
  • W poście wspomniał o starszym synu Antku, co potwierdza, że ma dwóch synów
  • Pod wpisem pojawiła się lawina gratulacji od wyborców i polityków
  • Wpis pokazuje prywatną, rodzinną stronę znanego z ostrych wypowiedzi posła

„Kochany Syneczku! Aleksandrze! Cudownie, że jesteś z nami – dzielną Mamusią i bratem Antkiem! Cud życia ❤️” – napisał w poście, który w kilka godzin zebrał tysiące polubień i komentarzy. 

Dwukrotny tata – rodzinny wpis polityka

Z wpisu polityka wynika, że jego rodzina powiększyła się o drugiego syna, Aleksandra. Starszy brat Antek zyskał więc młodszego towarzysza zabaw. To potwierdza, że Kowalski jest dziś ojcem dwójki dzieci, co polityk podkreślił z ogromną dumą i radością.

Na zdjęciu, które opublikował w mediach społecznościowych, widać Kowalskiego trzymającego w ramionach nowo narodzonego chłopca, opatulonego w różowy kocyk w białe myszki. Sam polityk uśmiecha się, siedząc na szpitalnym łóżku.

Lawina gratulacji w komentarzach

Wpis polityka wywołał ogromne poruszenie wśród internautów. Gratulacje złożyli mu zarówno wyborcy, jak i osoby publiczne, w tym politycy z innych partii. W komentarzach pojawia się wiele ciepłych słów, podkreślających, że w czasach napięć politycznych takie wiadomości o nowym życiu są szczególnie budujące.

Rodzina i polityka

Narodziny dziecka zbiegły się w czasie z gorącym okresem w polityce, dyskusją o bezpieczeństwie Polski i wydarzeniami na wschodniej granicy. Zwolennicy posła zwrócili uwagę, że jego wpis jest symbolicznym przypomnieniem o tym, co w polityce powinno być najważniejsze, o bezpieczeństwie i przyszłości polskich rodzin.

Bielan w PE: „Rosyjskie drony to ostatni znak ostrzegawczy”. Brudziński ostrzega przed atakiem na Zachód

Prywatna twarz znanego polityka

Choć Kowalski znany jest ze swoich ostrych wystąpień i politycznej waleczności, jego najnowszy wpis pokazuje bardziej prywatną, ciepłą stronę. To rzadki moment, kiedy wyborcy mogą zobaczyć posła w roli taty, a nie tylko parlamentarzysty.

Gratulujemy!

Poniżej galeria zdjęć: Janusz Kowalski prywatnie

Polityka SE Google News
Janusz Kowalski prywatnie
13 zdjęć
Express Biedrzyckiej - MIECZYSŁAW BIENIEK
Sonda
Czy politycy powinni dzielić się prywatnymi chwilami w mediach społecznościowych?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DZIECKO
JANUSZ KOWALSKI