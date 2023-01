Janusz Kowalski za jedno lubi Hołownię i nie wyklucza koalicji

Niedawno trafił do szpitala

Szymon Hołownia będzie stał na czele Polski 2050. Jego zwycięstwo w wyborach na lidera ugrupowania zostało ogłoszone na pierwszym krajowym zjeździe Polski 2050. W sumie wynik nikogo nie zaskoczył, gdyż Szymon Hołownia był jedynym kandydatem. W swoim wystąpieniu nawiązał do jego rozmów z Donaldem Tuskiem. – Decyzja [red. o starcie w wyborach] powinna zapaść po dokładnym policzeniu wszystkich wariantów, tak by rzecz opierała się nie na naszych płomiennych deklaracjach, intuicjach i serdecznych wskazaniach naszych rozgrzanych umysłów, czy ciśnieniu aparatu, czy innych okolicznościach, ale na obiektywnej, rzetelnej analizie – stwierdził.

Do wystąpienia Hołowni odniósł się Janusz Kowalski. Wiceminister rolnictwa stwierdził, że za jedno lubi Szymona Hołownię. "Za jedno szczerze lubię szanownego @szymon_holownia. Za to, że odciął się od Donalda Tuska - architekta przemysłu pogardy w polskiej polityce. Gdyby jeszcze Polska 2050 pokochała złotego i węgiel oraz odcięła się od mainstream'u III RP i eurokratów to po wyborach...kto wie" - napisał na Twitterze Kowalski.

