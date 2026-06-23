Janusz Cieszyński o służbie zdrowia: Polacy czekają w rekordowo długich kolejkach

Zdaniem Janusza Cieszyńskiego największym problemem jest to, że pacjenci nie odczuli poprawy mimo kolejnych zapowiedzi zmian. - Mamy cały czas sytuację, kiedy Polacy czekają w rekordowo długich kolejkach, więc mają prawo czuć się oszukani, to znaczy płacą składki, a nie dostają tego, co mają za tę składkę obiecane - przekonywał. Były wiceminister podkreślał, że obecny rząd nie przeprowadził żadnej dużej reformy systemowej, a problemy, które dziś wywołują największe emocje, są jedynie objawem głębszych zaniedbań.

Gigantyczne zarobki lekarzy. „To jest absolutnie bulwersujące”

Jednym z najgłośniejszych tematów ostatnich tygodni są wysokie wynagrodzenia niektórych lekarzy. Cieszyński odniósł się do sprawy młodego lekarza związanego z Koalicją Obywatelską, wskazując, że jest on prawdopodobnie najlepiej zarabiającym 28-latkiem w polskim systemie ochrony zdrowia. Polityk sugerował również, że jego działalność w KO nie jest w tej sprawie bez znaczenia. Polityk zaznaczył jednak, że jego zdaniem sam wiek nie jest problemem.

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W trakcie rozmowy przywołał także inne przykłady wysokich wynagrodzeń w publicznym systemie ochrony zdrowia. - Jest w Koszalinie lekarz, który zarabia 2800 zł za godzinę. Za godzinę. Tak, pan dobrze pan usłyszał - oznajmił szokująco. Cieszyński przekonywał, że problem nie sprowadza się do pojedynczych osób, lecz do konstrukcji całego systemu. W rozmowie pojawił się również wątek zapowiedzi premiera Donalda Tuska, dotyczących uporządkowania sytuacji w ochronie zdrowia. Cieszyński pozostaje sceptyczny. - Obecny rząd rozwiązuje problemy już rozwiązane, bo no musi pokazać swoim wyborcom, że coś jednak robi - ocenił.

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Jednocześnie polityk podkreślał, że największym wyzwaniem pozostaje stworzenie spójnego systemu, który będzie premiował skuteczne leczenie i zapewni pacjentom realny dostęp do świadczeń. Słowa Janusza Cieszyńskiego wpisują się w coraz gorętszą dyskusję o kondycji polskiej ochrony zdrowia. Rosnące kolejki do specjalistów, problemy finansowe szpitali, kontrowersje wokół wynagrodzeń lekarzy i brak widocznych reform sprawiają, że temat staje się jednym z najważniejszych pól politycznego sporu.

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