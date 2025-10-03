Kim z wykształcenia jest Szymon Hołownia? Zaskoczenie!

Szymon Hołownia jest marszałkiem Sejmu, ale już tylko do 13 listopada 2025 roku. Polityk dwa razy startował także w wyborach prezydenckich, a teraz ma plany, by wejść w międzynarodową politykę i otrzymać funkcję w ONZ. Szymon Hołownia przez wiele lat był znany jako prowadzący show Mam Talent, gdzie towarzyszył mu Marcin Prokop. Panowie się przyjaźnili do tego stopnia, że Prokop był świadkiem na ślubie Hołowni. To w tym programie Hołownia dopingował uczestników przed występami. Dał się poznać także jako założyciel fundacji charytatywnych. Był też znany z tego, że jest publicystą i pisze książki. Swoje teksty publikował w „Tygodniku Powszechnym”, „Rzeczpospolitej” czy „Newsweeku”, pracował w programie religia.tv.

Można więc podejrzewać, że z wykształcenia jest dziennikarzem. Jaka jest prawda? Kim z wykształcenia jest Szymon Hołownia. Wiele osób może być zdziwionych, gdy dowie się, że polityk ma skończoną szkołę średnią i nie ma wykształcenia wyższego.

Jaką szkołę wyższą ukończył Szymon Hołownia? Wielu będzie w szoku!

Szymon Hołownia pochodzi z Białegostoku, tam ukończył Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Po szkole średniej studiował w SWPS w Warszawie, ale studiów nie ukończył. Co prawda Hołownia studiował na wspomnianej uczelni przez 5 lat, ale jednak dyplomu nie posiada. To oznacza, że Szymon Hołownia ma wykształcenie średnie, co też można przeczytać w oficjalnych danych na PKW. Dwukrotnie też chciał się kształcić na zakonnika. Jak widać, to, że nie ukończył studiów dziennikarskich nie przeszkodziło mu, by przez lata pracować jako dziennikarz.

