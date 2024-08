Jaki jest stan zdrowia Ziobry? Bliski współpracownik ujawnia

Zbigniew Ziobro wróci do polityki?

Jak mówił Michał Wójcik, w Polsat News "to jest bardzo ciężka choroba, nie ma co ukrywać. On nie uchyla się od tego, żeby odpowiadać na pytania przed komisjami śledczymi. Jeżeli będzie taka możliwość, on odpowie na te pytania".

- Chciałbym zdementować informacje, że stan Zbigniewa Ziobro się pogorszył. Tak nie jest. Przechodzi rehabilitację i walczy. Myślę, że on wróci do polityki. Życzę tego jemu, nam i Polakom. W październiku Ziobro przejdzie obrazowe badania, które pokażą, czy leczenie jest skuteczne- stwierdził Wójcik w "Gościu Wydarzeń".

Polsat News przypomina, na swoim portalu, że były minister sprawiedliwości został wezwany przed komisję ds. Pegasusa, jednak Ziobro przedstawił zwolnienie lekarskie. Komisja jednak nie dała za wygraną i "w lipcu złożyła wniosek o powołanie biegłego lekarza, który oceni, kiedy możliwe będzie złożenie zeznań przez Ziobrę" -czytamy na portalu Polsat News. Sam Ziobro zapowiada, że jak tylko poprawi się stan zdrowia stawi się przed komisją.

Według komisji, Zbigniew Ziobro ma być kluczowym świadkiem, którego zeznania mogą wnieść wiele nowych informacji. Politycy chcą ustalić między innymi, kto jest odpowiedzialny za zakup Pegasusa.

U Zbigniewa Ziobry, zdiagnozowano rozległy nowotwór złośliwy przełyku z przerzutami do węzłów chłonnych i żołądka. Polityk poddał się leczeniu, przeszedł poważną operację i chemioterapię. Jak informowaliśmy w "SE", w lipcu tego roku, były minister sprawiedlliwości tak opisywał obecny stan zdrowia: "obecnie przechodzę rehabilitację z zakresu układu oddechowego, pokarmowego oraz strun głosowych. Codziennie zażywam różne leki, wykonuję szereg ćwiczeń, biorę inhalacje - mówił polityk.

