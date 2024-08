Jak czuje się Zbigniew Ziobro? Niepokojące informacje o stanie zdrowia polityka

Nowe doniesienia o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry

Zbigniew Ziobro zmaga się z chorobą nowotworową. U polityka zdiagnozowano rozległy nowotwór złośliwy przełyku z przerzutami do węzłów chłonnych i żołądka, przeszedł dwie poważne operacje. - Czekam na zaplanowane na październik badanie PET. To może być rozstrzygająca diagnoza, czy się udało, czy są nawroty - mówił w lipcu w rozmowie z portalem Interia.pl. Teraz nowe doniesienia o stanie zdrowia byłego ministra sprawiedliwości przedstawił anonimowo polityk Suwerennej Polski w rozmowie z dziennikiem "Fakt". Okazuje się, że stan Zbigniewa Ziobry jest bardzo poważny. Wynik badania PET to dla lidera Suwerennej Polski kwestia życia lub śmierci.

- "To jest tak, że sama operacja jest bardzo inwazyjna. Minister ma po prostu zawieszony żołądek na płucu, więc to nie jest tak, że tego typu zabiegi powodują możliwość powrotu do pełnego zdrowia. Wręcz przeciwnie, to jest ciągłe utrudnienie" — mówi polityk Suwerennej Polski.

Przesłuchania w sprawie Pegasusa

Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa wezwała na przesłuchanie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę na 10. lipca, ale polityk nie stawił się na przesłuchanie ze względu na problemy ze zdrowiem. O kolejnym, dogodnym terminie przesłuchania zdecydują biegli. Polityk przedłożył w Sejmie kolejne zwolnienie lekarskie. Według komisji, Zbigniew Ziobro ma być kluczowym świadkiem, którego zeznania mogą wnieść wiele nowych informacji. Politycy chcą ustalić między innymi, kto jest odpowiedzialny za zakup Pegasusa. Do tej pory przesłuchiwani byli między innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński czy były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

