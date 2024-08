Szczerba idzie ostro!! Złożył zawiadomienie do prokuratury ws. nieprawidłowości w finansowaniu kampanii PiS

Ważny apel Błaszczaka do Hołowni. Ostrzega przed podwyżkami

Europoseł KO Michał Szczerba przekazał dziennikarzom w środę, że zebrane materiały liczą 5 tys. stron. Ssą to faktury, potwierdzenia przelewów, materiały graficzne, które zostaną przekazane prokuraturze na nośniku elektronicznym. Szczerba wyjaśnił, że dokumenty dotyczą wykorzystywania do ubiegłorocznej kampanii wyborczej PiS środków Fundacji KGHM Polska Miedź, Kostrzyńskiej-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i spółki Berm. Jak mówił, łącznie chodzi o kwotę 1,2 mln zł.

Polityk podał, że jeden z przekazywanych prokuraturze dokumentów to potwierdzenie przelewu z 25 września 2023 na 238 tys. zł, jaki wykonała Fundacja KGHM Polska Miedź. - Te środki otrzymała w ramach darowizny spółka Berm, która podjęła prowadzenie kampanii wyborczej Jacka Sasina, Elżbiety Witek, Andrzeja Śliwki i innych kandydatów PiS - powiedział europoseł KO. Dodał, że potwierdzenie tego przelewu przekaże również Państwowej Komisji Wyborczej. Wyraził też nadzieję, że prokurator krajowy Dariusz Korneluk powoła zespół śledczy, który zajmie się sprawą nieprawidłowości w finansowaniu kampanii PiS.

Szczerba przekazał PKW dokumenty ws. PiS. Ostro!

W poniedziałek (12 sierpnia) Szczerba przekazał Państwowej Komisji Wyborczej dokumenty dotyczące wydania 1,2 mln zł na gadżety wyborcze PiS za pośrednictwem firm, z którymi współpracowały spółki Skarbu Państwa. Mówił wówczas, że "wyborcze gażdzety m.in. dla Jacka Sasina zamawiał nie komitet wyborczy PiS, a firma, która stale współpracowała ze spółką KGHM".

Sasin reaguje na doniesienia Szczerby: Stek pomówień

Zdaniem były szefa MAP Jacka Sasina informacje prezentowane przez Szczerbę to "stek pomówień" i "brudnych oszczerstw", w których dodatkowo europoseł pomylił "wszystko, co się da". - Totalna władza postawiła sobie cel - zniszczyć demokratyczną opozycję, a pierwszym krokiem ma być taki nacisk na PKW, by odebrała nam subwencję wyborczą - ocenił w poniedziałek Sasin na portalu X.

Decyzja ws. subwencji dla PiS na koniec sierpnia

Decyzję w sprawie subwencji dla PiS PKW ma podjąć na kolejnym posiedzeniu zaplanowanym na 29 sierpnia. Do Komisji wpłynęły już żądane przez nią dokumenty z Rządowego Centrum Legislacji oraz NASK.

