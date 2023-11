Co ze stanem zdrowia Korwin-Mikkego? „Jest lepiej. Czekam na wyjście ze szpitala i zakładam partię” [ZDJĘCIA]

Korwin-Mikke nie dostał się do Sejmu X kadencji, a kierownictwo Konfederacji dodatkowo zawiesiło go w prawach członka za kontrowersyjne i sprzeczne z linią partii wypowiedzi. Okazał się, że jeden z najstarszych, czynnych polityków nie zamierza przejść na polityczną emeryturę – zakłada nowe ugrupowanie. Jak poinformował, na jego internetowy apel do zwolenników, którzy chcieliby współtworzyć partię, odpowiedziało 350 osób, które podpisały zgłoszenie i zgodziły się płacić składki. Teraz nowe ugrupowanie czeka próba rejestracji w sądzie. Plany te musiałby zostać jednak zawieszone, gdyż Janusz Korwin-Mikke trafił do szpitala w Otwocku.

Polityk podzielił się z „Super Exprssem” zdjęciami z placówki. Widać, że pomimo choroby, Korwin-Mikke stara się pracować na komputerze. – Mam zapalenie trzustki. Nic nie jem, nie piję, tylko kroplówka – opowiada. – Ale jest lepiej. Czekam na wyjście ze szpitala i zakładam partię – dodaje polityk.

i Autor: Archiwum Janusza Korwina-Mikkego Janusz Korwin-Mikke w szpitalu

Jaki będzie program nowego ugrupowania? Janusz Korwin-Mike opowiedział o nim lakonicznie w rozmowie z serwisem gazeta.pl. – Nastawiamy się na Unię Europejską, przeciwko eurosocjalizmowi – stwierdził zawieszony członek Konfederacji.