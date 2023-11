Janusz Korwin-Mikke trafił do szpitala. Pojawiły się informacje o jego stanie

Janusz Korwin-Mikke w szpitalu! Znamy jego stan

- Prezes Janusz Korwin-Mike trafił do szpitala. Wiem, że czuje się dobrze, jednak to jedynie tyle co wiem i co mogę powiedzieć. Zapewne sam odniesie się do tego na dniach, by uspokoić swoich zaniepokojonych sympatyków - poinformował Krzysztof Rzońca.

Na odpowiedź Janusza Korwin-Mikke nie trzeba było długo czekać. 81-letni sam napisał na X (dawniej Twitter) parafrazując Marka Twaina "pogłoski o mojej śmierci są mocno przesadzone. O mojej ciężkiej chorobie - też". Następnie dodał, że ma zapalenie trzustki, ale jest pod dobrą opieką i wyraźnie mu się poprawia.

Polityk mimo pobytu w szpitalu nie odmawia sobie dalszego dzielenia się swoimi przemyśleniami. Zaledwie minutę przed napisaniem tweeta o pobycie w szpitalu, zamieścił wpis w swoim stylu, ze swoją opinią o podziale klasowym społeczeństwa i demokracji. Biorąc pod uwagę czas wrzucenia wpisu, można przypuszczać, że pisał go prosto z łóżka szpitalnego! Zdrowia więc 81-latkowi nie brakuje, zresztą sam niedawno zapowiedział, że planuje zarejestrować nową partię.

