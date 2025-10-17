Analiza możliwych tras przelotu Władimira Putina do Budapesztu na spotkanie z Donaldem Trumpem.

Omówienie potencjalnych przeszkód politycznych i prawnych, w tym nakazu aresztowania wydanego przez MTK.

Rola Węgier jako neutralnego gruntu i ich gotowość do organizacji szczytu pokojowego.

Wpływ skomplikowanych relacji Rosji z NATO na wybór trasy przelotu.

Jak Putin dotrze na spotkanie z Trumpem w Budapeszcie?

Planowane spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji w Budapeszcie stawia pytania o logistykę podróży Władimira Putina. Kreml, ustami rzecznika Dmitrija Pieskowa, przyznaje, że trasa przelotu nie została jeszcze ustalona.

Pieskow podkreślił, że Węgry, jako państwo członkowskie zarówno NATO, jak i Unii Europejskiej, prezentują unikalne stanowisko w kontekście obrony własnych interesów, co spotyka się z uznaniem zarówno ze strony Putina, jak i Donalda Trumpa. Kwestie techniczne dotyczące organizacji spotkania mają być omówione przez ministra spraw zagranicznych Rosji, Siergieja Ławrowa, oraz sekretarza stanu USA, Marco Rubio, w nadchodzącym tygodniu.

Minister spraw zagranicznych Węgier, Peter Szijjarto, zadeklarował pełne zaangażowanie swojego kraju w zapewnienie możliwości zorganizowania spotkania przywódców USA i Rosji w Budapeszcie. Decyzja o spotkaniu zapadła po 2,5-godzinnej rozmowie telefonicznej między Trumpem a Putinem. Węgry od dłuższego czasu wyrażają gotowość do goszczenia szczytu pokojowego, również w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy.

Przestrzeń powietrzna NATO wyzwaniem dla Rosji

W związku z trwającą agresją Rosji na Ukrainie, większość państw NATO odmawia zgody na przeloty rosyjskich delegacji nad swoim terytorium. To zmusza Rosję do omijania tych obszarów i wyboru tras nad wodami międzynarodowymi lub przez kraje utrzymujące dobre relacje z Moskwą.

Sytuacja jest o tyle złożona, że Węgry nie mają dostępu do morza, a większość ich sąsiadów należy do NATO. Mimo to, decyzje o zgodzie na przeloty należą do poszczególnych państw. Oczekuje się, że Rosja wystąpi o zgodę do krajów, z którymi ma poprawne relacje.

Możliwe trasy przelotu Putina

Trasa przez Białoruś, Polskę i Słowację: Ze względu na silne wsparcie Warszawy dla Ukrainy, ta opcja wydaje się mało prawdopodobna.

Ze względu na silne wsparcie Warszawy dla Ukrainy, ta opcja wydaje się mało prawdopodobna. Trasa przez Morze Czarne, Bułgarię i Serbię: Relacje Bułgarii i Serbii z Rosją są lepsze niż np. Rumunii, która otwarcie krytykuje działania Moskwy wobec Ukrainy.

Relacje Bułgarii i Serbii z Rosją są lepsze niż np. Rumunii, która otwarcie krytykuje działania Moskwy wobec Ukrainy. Trasa przez Morze Śródziemne, Adriatyk, Albanię lub Czarnogórę i Serbię: Ta opcja jest dyskusyjna ze względu na oskarżenia Rosji o próbę zamachu stanu w Czarnogórze w 2016 roku.

Nakaz aresztowania MTK wobec Władimira Putina może okazać się "papierowy"

Kolejnym problemem jest nakaz aresztowania Władimira Putina wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w związku z działaniami Rosji na Ukrainie, które MTK uznaje za zbrodnie wojenne.

Kraje uznające jurysdykcję MTK mają obowiązek aresztowania i przekazania Trybunałowi poszukiwanych osób znajdujących się na ich terytorium. Statut MTK wyłącza immunitety przysługujące głowom państw. Mimo to, mało prawdopodobne jest, aby ten nakaz został wykonany w przypadku Putina.

Istnieją precedensy, gdy po wydaniu nakazu aresztowania Putin odwiedzał kraje będące stronami porozumienia o MTK i nie został aresztowany. Podobnie było z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu na Węgrzech.

Bez woli politycznej mocarstw, w tym USA, nie ma realnych szans na egzekwowanie nakazów MTK wobec liderów krajów o dużym potencjale politycznym i wojskowym, zwłaszcza tych będących stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ. W kontekście planowanego spotkania, które ma na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej, aresztowanie Putina wydaje się jeszcze mniej prawdopodobne.

NAWROCKI ZDRADZI KACZYŃSKIEGO? AKTYWISTKI ATAKUJĄ TUSKA, TRUMP ROZMAWIA Z PUTINEM! | Dudek o Polityce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.