Jacek Sasin rozpływa się nad prezesem PiS: "Jest ikoną III RP. Nie ma polskiej polityki bez Kaczyńskiego"

Jacek Sasin gościł w "Porannym Ringu". Już na wstępie został zapytany o to, co podaruje prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu w dniu jego urodzin, które przypadają w najbliższy czwartek. - Rzeczywiście, 77. urodziny człowieka, który można powiedzieć jest ikoną III RP, Polski po 1989 roku. Nie ma polskiej polityki w tym czasie bez Jarosława Kaczyńskiego, więc warto ten fakt odnotować.

Po tak wyjątkowych słowach pod adresem prezesa PiS przyszedł czas na rozmowę dotyczącą wewnętrznych spraw PiS. Niedawno swoje stowarzyszenie założył Mateusz Morawiecki, a ostatnio także Jacek Sasin.

- Ja stoję na stanowisku, co zabrzmi paradoksalnie, że zostałem wybrany szefem nowego stowarzyszenia, które powstało kilka dni temu, ale jestem przeciwnikiem jakichkolwiek stowarzyszeń w Prawie i Sprawiedliwości. Uważam, że ich nie powinno być, to moje zdanie. Niestety, czasem tak paradoksalnie się w życiu układa, że jesteśmy okolicznościami zmuszani do działań, których byśmy nie podejmowali, tak jest w tym przypadku. Ja uważa, że nie powinno być żadnych stowarzyszeń w Prawie i Sprawiedliwości powinna być jedna, jednolita partia, w której wszyscy pracujemy i idziemy w jednym kierunku.

Jaki to konkretnie kierunek? Zdaniem Sasina jest on jasno nakreślony, czyli droga do przodu z kandydatem na premiera, Przemysławem Czarnkiem, który od 100 dni prowadzi prekampanię, a ta weszła w kolejny etap, czyli prezentacji punktów programowych.

Faktycznie, Jacek Sasin stanął na czele stowarzyszenia o nazwie „Po Pierwsze Polska”, które ma działać w ramach PiS, jego misją jest wzmacnianie jedności partii i kampanii Przemysława Czarnka, takie informacje przekazał poseł PiS i prezes stowarzyszenia.

- Naszą misją jest wzmacnianie jedności naszej partii, aktywne wspieranie kampanii prof. Przemysława Czarnka oraz wypracowywanie rozwiązań programowych, które otworzą Polsce i Polakom drogę do bezpiecznej i pomyślnej przyszłości pod rządami Prawa i Sprawiedliwości – napisał Jacek Sasin na platformie X, informując o utworzeniu stowarzyszenia.

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