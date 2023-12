Sasin kandydatem PiS w wyborach prezydenckich 2025? W grze jeszcze trzy nazwiska

Jacek Sasin, Beata Szydło, Mateusz Morawiecki i Mariusz Błaszczak. Oni mogą wystartować w wyborach prezydenckich 2025

Do wyborów prezydenckich 2025 zostało jeszcze około półtora roku. Dla największych sił politycznych będą to niezwykle ważne wybory, dlatego już teraz liderzy muszą myśleć o kandydatach. PiS nie wystawi już Andrzeja Dudy, bo nie pozwala na to konstytucja. Od dawna mówi się, że kandydatką PiS mogłaby być Beata Szydło. W rozmowie z "Super Expressem" Adam Andruszkiewicz, były minister w KPRM i ważny polityk obozu Prawa i Sprawiedliwości, mówił o wyborach prezydenckich 2025. Zapytaliśmy go o cztery nazwiska (Jacek Sasin, Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak i wspomniana Beata Szydło). Najpierw wymieniliśmy premiera, szefa MON i byłą szefową rządu. - To są wszystko wspaniałe kandydatury. Każda z tych postaci jest jednym z liderów obozu Zjednoczonej Prawicy, ma bardzo duży dorobek polityczny i doświadczenie polityczne. I na pewno również umiejętność rozmawiania z Polakami, spotykania się z obywatelami, co jest kluczowe w kampanii prezydenckiej - zaznaczył Andruszkiewicz. A Jacek Sasin - zapytaliśmy? - Oczywiście, że tak. Również był wicepremierem, był ministrem aktywów państwowych - podkreślił polityk PiS.

Wybory prezydenckie 2025. Lewica chce kobietę, a poseł Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobrę

Być może jednak w obozie Zjednoczonej Prawicy kandydatem w wyborach prezydenckich 2025 wcale nie będzie Jacek Sasin czy pozostała wspomniana trójka, tylko ktoś spoza PiS. Poseł Suwerennej Polski Mariusz Gosek uważa, że optymalnym kandydatem obozu Zjednoczonej Prawicy byłby lider jego partii - Zbigniew Ziobro. - Uważam, że to najlepszy z najlepszych kandydatów - stwierdził. Z kolei Lewica najpewniej postawi w przyszłych wyborach prezydenckich na kobietę. - Mamy wiele świetnych posłanek, które mogłyby być kandydatkami. Jest posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, jest posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. One na pewno są w tej grupie posłanek, które mogłyby być kandydatkami na prezydenta - oceniła posłanka Katarzyna Kotula.

Zobacz naszą galerię: Jacek Sasin pamiętał o żonie w Dzień Kobiet