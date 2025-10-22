Jacek Sasin bez namysłu zatrudniłby Agatę Dudę! Wymienił, co mogłaby robić

Jacek Sasin wypowiedział się na temat przyszłości zawodowej Agaty Dudy i Andrzeja Dudy.

Były minister widzi Agatę Dudę w roli PR-owca lub lobbystki ze względu na jej potencjał i rozpoznawalność.

Sasin uważa, że Andrzej Duda ma prawo do aktywnej działalności po prezydenturze, mimo wysokiej emerytury.

Polska wciąż nie wypracowała modelu zagospodarowania byłych prezydentów – czy to się zmieni?

Gościem "Porannego ringu" był były minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który odniósł się do sprawy Agaty Dudy. Zapytany, czy sam by ją zatrudnił, odpowiedział bez wahania.

- Oczywiście że tak. Był prezydent i była pierwsza dama mają ogromny potencjał, ogromną wartość dla każdego podmiotu, który funkcjonuje na rynku, jest to nieocenione - stwierdził.

Kolejne pytanie dotyczyło tego, czym była pierwsza dama, jako germanistka z wykształcenia, mogłaby się zajmować.

- Lobbing, PR, kontakty z dużymi podmiotami, ułatwiania, otwieranie drzwi. Były prezydent i była pierwsza dama to są osoby rozpoznawalne na świecie, mają kontakty, są niezwykle cenni - wyliczył Jacek Sasin.

Jacek Sasin o nowej pracy Andrzeja Dudy

Jacek Sasin odniósł się także do nowej pracy Andrzeja Dudy. Warto przypomnieć, że były prezydent został członkiem rady nadzorczej fintechu Zen.com.

- Nie dziwię się panu prezydentowi, bo on chce i powinien coś robić - ocenił polityk.

Marek Balawajder przypomniał, że Andrzej Duda może liczyć na 12 tysięcy zł emerytury miesięcznie i zapytał, czy to mu nie wystarczy.

- To nie jest mało, w zestawieniu z innymi emeryturami to jest dużo, ale mówimy o człowieku, który jest byłym prezydentem i chciałby prowadzić aktywną działalność. Trzeba latać po świecie, jeździć po kraju, spać w hotelach, kupować bilety. To na pewno nie jest dużo - odparł Jacek Sasin.

Były minister aktywów państwowych zwrócił uwagę, że do tej pory nie powstał żaden plan dla osób, które piastowały urząd prezydenta RP.

- My jako Polska nie dopracowaliśmy jakiegoś modelu zagospodarowania byłych prezydentów, szczególnie prezydentów młodych - skwitował.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmienił się Jacek Sasin:

Sonda Czy wg ciebie Agata Duda powinna wrócić do pracy jako nauczycielka? Tak Nie Nie wiem