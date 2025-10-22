Jacek Sasin bez namysłu zatrudniłby Agatę Dudę! Wymienił, co mogłaby robić

2025-10-22 10:35

Internet obiegła informacja o rzekomym zatrudnienia Agaty Dudy w Narodowym Banku Polskim, ta jednak szybko została zdementowana przez instytucję. Wydarzenie sprowokowało jednak dyskusję na temat potencjalnego miejsca pracy dla byłej pierwszej damy. Jak się okazuje, Jacek Sasin od razu by ją zatrudnił!

  • Jacek Sasin wypowiedział się na temat przyszłości zawodowej Agaty Dudy i Andrzeja Dudy.
  • Były minister widzi Agatę Dudę w roli PR-owca lub lobbystki ze względu na jej potencjał i rozpoznawalność.
  • Sasin uważa, że Andrzej Duda ma prawo do aktywnej działalności po prezydenturze, mimo wysokiej emerytury.
  • Polska wciąż nie wypracowała modelu zagospodarowania byłych prezydentów – czy to się zmieni?

Gościem "Porannego ringu" był były minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który odniósł się do sprawy Agaty Dudy. Zapytany, czy sam by ją zatrudnił, odpowiedział bez wahania.

- Oczywiście że tak. Był prezydent i była pierwsza dama mają ogromny potencjał, ogromną wartość dla każdego podmiotu, który funkcjonuje na rynku, jest to nieocenione - stwierdził.

Kolejne pytanie dotyczyło tego, czym była pierwsza dama, jako germanistka z wykształcenia, mogłaby się zajmować.

- Lobbing, PR, kontakty z dużymi podmiotami, ułatwiania, otwieranie drzwi. Były prezydent i była pierwsza dama to są osoby rozpoznawalne na świecie, mają kontakty, są niezwykle cenni - wyliczył Jacek Sasin.

Jacek Sasin o nowej pracy Andrzeja Dudy

Jacek Sasin odniósł się także do nowej pracy Andrzeja Dudy. Warto przypomnieć, że były prezydent został członkiem rady nadzorczej fintechu Zen.com.

- Nie dziwię się panu prezydentowi, bo on chce i powinien coś robić - ocenił polityk.

Marek Balawajder przypomniał, że Andrzej Duda może liczyć na 12 tysięcy zł emerytury miesięcznie i zapytał, czy to mu nie wystarczy.

- To nie jest mało, w zestawieniu z innymi emeryturami to jest dużo, ale mówimy o człowieku, który jest byłym prezydentem i chciałby prowadzić aktywną działalność. Trzeba latać po świecie, jeździć po kraju, spać w hotelach, kupować bilety. To na pewno nie jest dużo - odparł Jacek Sasin.

Politycy PiS krytycznie o decyzji Andrzeja Dudy: "Dla niego nie ma już miejsca w polityce"

Były minister aktywów państwowych zwrócił uwagę, że do tej pory nie powstał żaden plan dla osób, które piastowały urząd prezydenta RP.

- My jako Polska nie dopracowaliśmy jakiegoś modelu zagospodarowania byłych prezydentów, szczególnie prezydentów młodych - skwitował.

