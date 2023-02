i Autor: Art Service/Super Express Jacek Ozdoba

Europosłowie zbiednieją?

Człowiek Ziobry chce wprowadzić Lex Sikorski. O co chodzi?

Opozycja ma swoje Lex Czarnek, czy w modzie będzie też Lex Sikorski? Postuluje o to Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski. Sekretarz stanu z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, chce by europosłowie nie mogli dorabiać poza pracą w Brukseli i wykładami na uczelni. To pokłosie głośnej sprawy Radosława Sikorskiego, który dostaje rocznie 100 tys. dolarów od Zjednoczonych Emiratów Arabskich.