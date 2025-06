Eskalacja napięć: Izrael kontynuuje ataki na Iran

Naczelny dowódca Izraelskich Sił Obronnych, generał Ejal Zamir, w piątek po południu wydał oświadczenie, w którym potwierdził, że Izrael kontynuuje uderzenia na Iran "z pełną siłą". Ataki te, jak poinformowano, prowadzone są przy użyciu pocisków rakietowych i dronów. Jednocześnie, obrona powietrzna Izraela przechwyciła pocisk rakietowy wystrzelony w kierunku kraju z Jemenu.

Irańskie media doniosły o licznych eksplozjach słyszanych w Teheranie i jego okolicach, a także w prowincji Alborz, położonej w pobliżu irańskiej stolicy. Stacja Press TV poinformowała, że irańskie siły obrony powietrznej przechwyciły izraelskie pociski rakietowe na południe od Teheranu.

Atak na zakłady wzbogacania uranu Fordo?

Agencja Fars przekazała informacje o eksplozjach w pobliżu zakładów wzbogacania uranu Fordo, które stanowią kluczowy element irańskiego programu nuklearnego. Ośrodek ten znajduje się w pobliżu świętego dla szyitów miasta Kom. Jego strategiczne położenie, głęboko pod ziemią na terenie górskim, ma zapewnić mu ochronę przed atakami z powietrza. Warto przypomnieć, że ośrodek ten był budowany potajemnie, a jego istnienie zostało ujawnione dopiero w 2009 roku.

W Jerozolimie i na południu Zachodniego Brzegu ogłoszono alarm w związku z wystrzeleniem rakiety balistycznej przez jemeńskich rebeliantów Huti, sojuszników Iranu. Armia izraelska poinformowała, że pocisk został zestrzelony w pobliżu Hebronu.

Izrael spodziewa się odwetu Iranu

Władze Izraela spodziewają się zapowiedzianego odwetu ze strony Iranu za rozpoczęte w piątek naloty na obiekty nuklearne i wojskowe tego państwa.

Obrona cywilna ostrzegła mieszkańców Izraela, że należy spodziewać się "ciężkiego ataku rakietowego ze wschodu". Wojsko dodało, że ostrzały mogą nadejść również od strony Jemenu i Libanu. W odpowiedzi na tę sytuację, armia Izraela rozpoczęła rozmieszczanie wojsk na "wszystkich arenach walk" w całym kraju. Portal Times of Israel poinformował, że armia izraelska powołuje rezerwistów do różnych jednostek wojskowych w ramach "przygotowań do obrony i ataku".

Komunikat izraelskiej armii

"Powołanie rezerwistów jest częścią przygotowań Sił Obronnych Izraela do obrony i ataku na wszystkich arenach i kontynuowania operacji w Iranie" - czytamy w komunikacie izraelskiej armii, cytowanym przez Times of Israel.

Izrael rozpoczął w piątek nad ranem ataki na Iran, deklarując, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe w tym kraju. Według irańskich mediów i urzędników, operacja była wymierzona m.in. w kluczowy zakład wzbogacania uranu w Natanz w środkowej części Iranu oraz w obiekt w Parczin, gdzie, w ocenie ekspertów, prowadzone są badania nad bronią jądrową.

