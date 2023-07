Majątek Iwony Arent. Tak się dorobiła się na polityce. Jest posłanką od lat

Co o niej wiemy?

Co dalej z Iwoną Arent?

Syn posłanki nagrał pobicie dziewczyny

Przypominamy, że prokuratura postawiła Michałowi A. z Olsztyna, zarzuty pobicia jego byłej dziewczyny Pauliny C. Oskarżony jest synem posłanki PiS, Iwony Arent, która początkowo twierdziła, że nie słyszała o całej sprawie, a następnie ją bagatelizowała, tłumacząc, że Michał A nie dokonał pobicia, a jedynie trzymał poszkodowaną za włosy i napluł na nią. Nagranie, które opublikował „Super Express” rzuciło nowe światło na całe zdarzenia. Widać na nim, jak znajoma Michała A. bije pięściami i kopie Paulinę C. Syn posłanki Arent nie tylko trzymał swoją byłą partnerkę za włosy, ale jednocześnie nagrywał zdarzenie i zachęcał znajomą do bicia swojej byłej partnerki.

Iwona Arent zawiesiła działalność

Po ujawnieniu tego nagrania Iwona Arent opublikowała oświadczenie, w którym ogłosiła zawieszenie działalności politycznej, aby mogła skupić się na sprawach rodzinnych. Sprawdziliśmy oświadczenie majątkowe posłanki PiS za rok 2022. Wynika z niego, że miała wówczas 18,5 tys. zł oszczędności w złotych (spadek) oraz 800 euro. Wśród jej aktywów są też akcje spółek, ale nie podano ich wartości.

Posłanka Arent ma dwa mieszkania: jedno własne o wartości 350 tys. zł i drugie z prawem do niego, warte 300 tys. zł. Posiada także garaż o wartości 30 tys. zł i działkę z budynkiem, której wartość to 150 tys. zł.

Jedno z mieszkań zostało kupione za środki z kredytu. Na koniec 2022 r. posłanka była winna bankowi 168 tys. zł. Pożyczyła też z kancelarii Sejmu 2,7 tys. zł na remont mieszkania.

Członkini PiS jeździ Skodą Octavią z 2012 r.