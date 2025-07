To już oficjalne! Donald Tusk rozwiązał komisję

To już oficjalne. Donald Tusk postanowił rozwiązać jedną z komisji w zarządzeniu. Jego treść, cytowana z dokumentu opublikowanego w Monitorze Polskim, brzmi: „Znosi się Komisję do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich na bezpieczeństwo wewnętrzne i interesy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2004–2024”. Zarządzenie zobowiązuje przewodniczącego i sekretarza komisji do przeprowadzenia czynności likwidacyjnych do 30 września bieżącego roku. Dodatkowo, unieważniono zarządzenie z 21 maja 2024 roku, które formalnie powoływało komisję.

Komisja ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich funkcjonowała jako organ pomocniczy premiera. W jej skład wchodziło 12 osób: przewodniczący oraz 11 specjalistów rekomendowanych przez premiera i szefów kluczowych resortów.

Raporty i ustalenia komisji

Komisja przedstawiła w sumie trzy raporty. Pierwszy raport, datowany na 30 października 2024 roku, dotyczył niszczenia polskich służb specjalnych, w tym kontrwywiadu, w analizowanym okresie. Szef komisji informował o likwidacji delegatur ABW oraz likwidacji zbioru zastrzeżonego IPN. W związku z ustaleniami, komisja złożyła wniosek do prokuratury w sprawie możliwości dopuszczenia się przez Antoniego Macierewicza zdrady dyplomatycznej.

Drugi raport, opublikowany 10 stycznia bieżącego roku, koncentrował się na okresie pandemii Covid-19 w Polsce od 2020 roku i wzmożonych działaniach dezinformacyjnych. Z raportu wynikało, że przeciwdziałanie zagrożeniom dezinformacyjnym ze strony Rosji i Białorusi było niewystarczające.

Trzeci raport, z kwietnia bieżącego roku, został przekazany premierowi Donaldowi Tuskowi oraz sześciu ministrom, którzy oddelegowali swoich przedstawicieli do komisji. Szef komisji, gen. Jarosław Stróżyk, poinformował o przekazaniu raportu, jednak jego szczegóły nie zostały upublicznione.

