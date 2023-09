ITD skontrolowała furgonetkę pod Opolem. Wewnątrz było 43 imigrantów

Zapraszamy do oglądania

O co chodzi?

Do zdarzenia doszło 28 września 2023 r. około godziny 7.30. Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu, na obwodnicy Niemodlina zauważyli samochód dostawczy na polskich numerach. - Już z daleka było widać, że jest bardzo przeładowany. Został zatrzymany do kontroli. W pojeździe były 43 osoby nielegalnie przebywające na terenie naszego kraju. To byli mężczyźni, w tym pięcioro nieletnich. Na miejsce wezwano policję i straż graniczną, które przejęły dalsze czynności - poinformował Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur w rozmowie z PAP.

Tusk: Mamy najbogatszego premiera w Europie. "Czy ktoś ma tutaj działkę do sprzedania?"

Gajadhur zaznaczył, że nie był to bus pasażerski tylko samochód dostawczy z plandeką. - Jak wynika ze wstępnych ustaleń przewożeni nim migranci to prawdopodobnie obywatele Syrii, którzy jadąc ze Słowacji zmierzali w kierunku granicy niemieckiej. Busem kierował obywatel polski, który miał cofnięte uprawnienia do kierowania samochodem. Dalsze czynności prowadzi policja i straż graniczna – powiedział GITD.

Express Biedrzyckiej - Zbigniew JANAS Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.