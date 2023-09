Tusk: Mamy najbogatszego premiera w Europie. "Czy ktoś ma tutaj działkę do sprzedania?"

Tusk: UE to brylant w skali świata

Ekipa PiS świadomie wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej; Polski i Polacy chcą być dalej częścią Europy i sercem Unii Europejskiej - mówił w środę (27.09) na spotkaniu z mieszkańcami Bydgoszczy lider PO Donald Tusk. PiS doprowadził do tego, że nie ma pieniędzy, ale za to są granicy. Musimy to odwrócić 15 października.

Na spotkaniu z mieszkańcami Bydgoszczy lider PO mówił o informacjach nt. działań rządzących, którymi od kilku dni jesteśmy zalewani. "Ja już od dłuższego czasu uprzedzałem, ostrzegałem, że ta ekipa świadomie, czasami też z głupoty, z niekompetencji, ale tak naprawdę świadomie wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej" - mówił Tusk. Wspominał przy tym rozmowy, jakie prowadził z Radosławem Sikorskim i jego żoną nt. tego, czy zdołają zatrzymać "ten nieuchronny pod rządami PiS-u proces wychodzenia Polski z Unii Europejskiej".

"Oni już raz jedną próbę podjęli (...) to było gdzieś prawie dwa lata temu. Ja wtedy wezwałem mieszkańców Warszawy, dosłownie z dnia na dzień: przyjdźcie na Plac Zamkowy, pokażcie, że my chcemy być dalej w Unii Europejskiej, pokażcie, że my, Polki, Polacy, jesteśmy częścią wielkiej kultury politycznej i wielkiej wspólnoty cywilizacyjnej Zachodu" – mówił Tusk.

Podkreślał też, że pierwsza "Solidarność" i nasi przodkowie walczyli o to, by być częścią wielkiej wspólnoty, gdzie "wolność, praworządność, własność, odpowiedzialność, solidarność - są fundamentami ustroju politycznego całej Europy i Polski". Lider PO zwracał też uwagę na to, że wszelkie badania wskazują na to, że Polski i Polacy chcą być dalej częścią Europy i sercem Unii Europejskiej.

Tusk zaapelował do emigrantów, aby przyjechali do Polski i rejestrowali się tutaj, aby móc głosować. Docierają do mnie sygnały, że ludzie, którzy mieszkają nawet w Polsce, zmieniali adresy, nie mogą znaleźć się w rejestrach wyborców, "dopytujcie w samorządach dopytujcie co mozna zrobić, aby się zarejestrować. Zróbcie wszystko żeby nasze głosy nie zmarnowały się 15 października".

"Nie zagwarantuję że ta władza przeprowadz wybory w sposób w pełni legalny i dobrze zorganizowany-stwierdził Tusk.

