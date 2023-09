i Autor: Art Service/SUPER EXPRESS

Najnowszy sondaż dla "SE"

Wyborcy opozycji wolą Trzaskowskiego niż Tuska. Czy lider PO zrobi miejsce dla młodszego kolegi?

Zdecydowana większość zwolenników Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy chce by to prezydent stolicy, jeszcze przed wyborami, został przedstawiony jako kandydat na przyszłego premiera. Tak wynika z sondażu Instytutu Pollster na zlecenie „SE”. - To mogłoby być korzystne dla Donalda Tuska (66 l.) - uważa politolog Marcin Palade (52 l.).