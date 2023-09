i Autor: Donald Tusk / Facebook

Dobry pomysł?

Tusk ujawnił, co będzie dla niego najważniejsze po wyborach. Nie wszystkim się spodoba

Lider PO Donald Tusk jest zdeterminowany, by wygrać tegoroczne wybory parlamentarne. Jak się okazuje, były premier ma już gotowy plan na to, co zmieni już po 15 października. Wskazał swój priorytet, którym nie wszystkim przypadnie do gustu.