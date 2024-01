Iskrzy pomiędzy Kaczyńskim, a Dudą. Poszło o ułaskawienie

Kaczyński chciał żeby Kamiński i Wąsik posiedzieli dłużej?

Jak cytuje tygodnik Wprost, informator twierdzi, że "Kaczyński chciał, żeby Duda na nim wisiał i się go słuchał, oraz żeby obaj politycy trochę dłużej byli w więzieniu – powiedział informator "Wprost". Z kolei źródła z PiS twierdzą, że prezes chciał szybkiego uwolnienia polityków".

-Duda z Kaczyńskim nie mają żadnego kontaktu- powiedziała tygodnikowi osoba z Pałacu Prezydenckiego.Jak czytamy, "o swojej decyzji nie poinformował wcześniej prezesa PiS -podaje "Wprost".

W czwartek (11 stycznia) prezydent Andrzej Duda ogłosił wszczęcie postępowania ułaskawieniowego wobec dwóch byłych posłów PiS: Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Głowa państwa zwróciła się do prokuratora generalnego Adama Bodnara z wnioskiem o zawieszenie wykonywania kary i tym samym zwolnienie polityków z aresztu.

Oficjalnie Kaczyński proszony o ocenę działań prezydenta w sprawie ułaskawienia stwierdził "To jest dobry ruch".

- Jeżeli to doprowadzi do odpowiednich efektów, bo przy naszych sądach to wszystko jest niepewne... Żaden wyrok nie powinien zapaść: ani drugi, ani ten pierwszy. Mówię też o decyzjach Izby Pracy Sądu Najwyższego. To chyba dobrze - poinformował Kaczyński.

Gazeta informuje również, że Kaczyński już wcześniej zarzucił prezydentowi Andrzejowi Dudzie brak aktywności w sprawie obrony mediów publicznych. Jak stwierdził wtedy lider PiS "może pewnej godziny, prezydent, który nie wykazuje się aktywnością, jednak zmieni zdanie". Po tej wypowiedzi Duda zawetował ustawę okołobudżetową, w której zaszyte były 3 mld zł dla telewizji publicznej.

