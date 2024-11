Inwazja Rosji na Ukrainę trwa już 1000 dni. Gen. Polko kreśli możliwe scenariusze

Zachód wciąż boi się Rosji

W niedzielę Rosja dokonała największego od początku wojny ataku rakietowego na cele energetyczne w Ukrainie. Wiele rakiet i dronów spadło na obiekty cywilne, zabijając i raniąc wiele osób. Tego samego dnia prezydent USA Joe Biden (81 l.) wydał zgodę na użycie pocisków ATACMS na terenie Rosji, co pozwoli Ukraińcom zaatakować np. lotniska z których startują bombowce przeciwnika.

Szans na pokój jednak nie widać. - Jeśli Ukraina podpisze rozejm (czego chce prezydent elekt Donald Trump), to będzie to oznaczało kapitulację tego kraju. O taki rozejm zabiega Putin, który dąży do odbudowania rosyjskiego potencjału wojskowego, aby ponownie uderzyć w Ukrainę – uważa gen. Roman Polko (62 l.). - W pozytywnym scenariuszu Zachód przestanie bać się Rosji i udzieli wreszcie Ukrainie realnego wsparcia – dodaje gen. Roman Polko.

Tak Polska pomaga Ukrainie

Kompleksowe dane dot. polskiego wsparcia dla Ukrainy od początku pełnoskalowej inwazji 24 lutego 2022 roku nie zostały przedstawione publicznie; wiele informacji zostało jednak zebranych i opracowanych przez analityków i ośrodki badawcze, jak np. Ośrodek Studiów Wschodnich. Powołując się m.in. na dane OSW opracowanie na ten temat przedstawiła niedawno Kancelaria Prezydenta RP.

Według tych szacunków, całość pomocy militarnej dotychczas udzielonej Ukrainie osiągnęła wartość ok 3,23 mld euro, czyli nieco ponad 14 mld zł. W sumie tej zawiera się cała gama różnorodnego sprzętu wojskowego, który na początku 2022 roku znajdował się na wyposażeniu Wojska Polskiego. To z jednej strony sprzęt poradziecki, wciąż licznie wykorzystywany przez polskie wojsko, a z drugiej nowoczesny sprzęt, przede wszystkim pochodzący z polskiej produkcji.

Prawie 350 czołgów

Jeśli chodzi o ciężki sprzęt, Polska dostarczyła Ukrainie ok. 350 czołgów - to niewiele mniej niż połowa wszystkich maszyn, które polska armia posiadała na początku 2022 roku. W tej liczbie znalazło się ok. 280 poradzieckich czołgów T-72 w różnych wersjach, 60 czołgów PT-91 "Twardy" (to polska głęboka modernizacja T-72) oraz 14 Leopardów 2A4, czyli nowocześniejszych czołgów produkcji niemieckiej.

W miejsce przekazanych czołgów do Polski docierają nowe maszyny z USA - M1 Abrams oraz z Korei Południowej - K2, stopniowo uzupełniając luki i pozwalając na przezbrajanie wojsk pancernych w nowy sprzęt.

