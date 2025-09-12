Incydent z dronami to dopiero początek? Przydacz: "Trzeba się przygotować"

Do incydentu doszło w nocy z 9 na 10 września polskie niebo naruszyło 21 dronów

Wszystkie maszyny uznane za zagrożenie zostały zneutralizowane przez polskie wojsko

Marcin Przydacz: „Musimy być gotowi na kolejne prowokacje”

Były wiceszef MSZ apeluje o przyspieszenie modernizacji obrony powietrznej i systemów antydronowych

Polska otrzymała od USA twarde zapewnienia o solidarności i wsparciu

Łukaszenka atakuje po zamknięciu granicy

Rozmowa rozpoczęła się od reakcji na wypowiedzi białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki, który po zamknięciu przejść granicznych z Polską i rozpoczęciu manewrów Zapad ostro zaatakował Warszawę.

– Jak dzikusy podsycają napięcie, znikąd prawdopodobnie chcą żebyśmy na to odpowiednio zareagowali – mówił Łukaszenka.

Przydacz ocenił, że to element wojny informacyjnej i próba sprowokowania Polski do nerwowej reakcji.

21 dronów wleciało nad Polskę w nocy z 9 na 10 września

Były wiceszef MSZ przypomniał, że do incydentu doszło w nocy z wtorku na środę, z 9 na 10 września 2025 roku. W tym czasie polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony. Podkreślił, że działania wojska były konieczne i w pełni zgodne z procedurami NATO. Jak zaznaczył, szybka reakcja polskich żołnierzy i współpraca sojusznicza to najlepszy dowód na to, że systemy obronne działają w praktyce, a Polska jest w stanie skutecznie chronić swoje niebo.

Tak Donald Trump zareagował na incydent z dronami w Polsce. Szybka odpowiedź Radosława Sikorskiego

– Według naszych informacji przekroczyło zdaje się 21 dronów. One według polskiego wojska stanowiły zagrożenie, więc zostały klinatycznie neutralizowane – wyjaśnił.

Podkreślił, że działania wojska były konieczne i zgodne z procedurami NATO, a decyzje podejmowano w czasie rzeczywistym, w koordynacji z sojusznikami.

Przygotować się na kolejne incydenty

Były wiceminister spraw zagranicznych ostrzegł jednak, że nie możemy traktować tej sytuacji jako incydentu jednorazowego.

– Trzeba się przygotować na to, że mogą być takie sytuacje. Lepiej, gdybyśmy mieli świadomość pewnego ryzyka i mieli też odpowiednie oprzyrządowanie i unarzędziowienie do tego, aby przeciwdziałać – powiedział.

Jak dodał, Polska musi przyspieszyć modernizację obrony powietrznej i inwestować w technologie zdolne do neutralizacji masowych ataków dronowych. Według niego wnioski z ostatnich wydarzeń powinny zostać wyciągnięte nie tylko na poziomie krajowym, ale też w ramach całego NATO.

USA potwierdzają solidarność z Polską

W rozmowie z Beatą Lubecką Przydacz ujawnił również, że Polska otrzymała twarde zapewnienia od Stanów Zjednoczonych.

– Jeśli coś wtargnęło na terytorium Polski i stanowiło zagrożenie, należało to neutralizować i to jest absolutnie zrozumiałe. Usłyszeliśmy twarde zapewnienie strony amerykańskiej co do solidarności sojuszniczej – relacjonował.

Podkreślił, że takie reakcje Waszyngtonu są kluczowe dla utrzymania wiarygodności całego systemu bezpieczeństwa NATO.

„Autokraci rozumieją tylko język siły”

Na koniec rozmowy Przydacz zwrócił uwagę na szerszy kontekst polityczny.

– Autokraci tacy jak Władimir Putin rozumieją tylko język siły – podkreślił, dodając, że Zachód nie może pozwolić sobie na chwiejność czy ustępstwa.

Nocny atak był testem gotowości polskich sił zbrojnych i sojuszników z NATO testem zdanym, ale także sygnałem ostrzegawczym. Jak wskazuje Przydacz, takie incydenty mogą się powtarzać, a Polska powinna traktować je jako impuls do dalszej modernizacji armii i wzmocnienia systemów obrony powietrznej.

Poniżej galeria zdjęć Przydacza

Adam Andruszkiewicz - Express Biedrzyckiej | 2025 09 11 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Jak oceniasz decyzję o zamknięciu granicy z Białorusią? Dobrze Średnio Źle Nie wiem