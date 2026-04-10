Ile zarabiają sędziowie Trybunału Konstytucyjnego? Jakie maja przywileje? Wyjaśniamy

Wynagrodzenie sędziów TK jest wysokie i sztywno regulowane ustawowo, z dodatkami za staż i funkcje kierownicze. Pensja sędziego TK jest obliczana na podstawie pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (ok. 43 700 zł brutto miesięcznie w 2026 r.), a dodatkowo rośnie o 1% rocznie po 5 latach pracy, aż do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Prezes i Wiceprezes otrzymują też dodatki funkcyjne.

Sędziowie TK cieszą się szerokimi przywilejami socjalnymi i ochroną prawną, w tym immunitetem. Do benefitów należą: pełne pokrycie kosztów zakwaterowania lub ryczałt na wynajem mieszkania dla osób spoza Warszawy, zwrot kosztów przejazdów, nieoprocentowane pożyczki mieszkaniowe oraz immunitet formalny, chroniący przed zatrzymaniem i zarzutami karnymi bez zgody Zgromadzenia Ogólnego TK.

Po zakończeniu kadencji sędziowie TK przechodzą w stan spoczynku z dożywotnią, wysoką i waloryzowaną wypłatą oraz jednorazową odprawą. Sędziowie po dziewięcioletniej kadencji otrzymują dożywotnie świadczenie w wysokości 75% ostatniego wynagrodzenia, które jest waloryzowane wraz ze średnią krajową. Dodatkowo przysługuje im jednorazowa odprawa w wysokości sześciokrotności miesięcznej pensji.

Pensja sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie podlega swobodnej negocjacji ani uznaniu polityków, gdyż jej wysokość reguluje sztywny mechanizm ustawowy. Podstawą wyliczenia jest pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, co w warunkach ekonomicznych 2026 roku przekłada się na kwotę około 43 700 zł brutto miesięcznie. Realne wpływy na konto są jednak często wyższe, ponieważ sędziom przysługuje dodatek za wieloletnią pracę. Wypłata ta rośnie stopniowo po piątym roku pracy o 1 proc. rocznie, aż do osiągnięcia poziomu 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Dodatkowo osoby pełniące funkcje kierownicze, czyli Prezes oraz Wiceprezes Trybunału, otrzymują dodatki funkcyjne wynikające z wyższych mnożników podstawy wynagrodzenia.

Przywileje socjalne i ochrona prawna

Status sędziego TK wykracza daleko poza samą pensję, oferując szeroki pakiet osłonowy, który ma zapewniać komfort pracy w stolicy. Sędziowie, którzy na co dzień mieszkają poza Warszawą, mogą liczyć na pełne pokrycie kosztów zakwaterowania w hotelu poselskim lub ryczałt na wynajem mieszkania, a także zwrot kosztów przejazdów. Instytucja dysponuje również funduszem na nieoprocentowane pożyczki mieszkaniowe, co jest benefitem niedostępnym w innych sektorach administracji publicznej. Nad bezpieczeństwem prawnym sędziego czuwa immunitet formalny, który sprawia, że bez zgody Zgromadzenia Ogólnego TK sędzia nie może zostać zatrzymany ani usłyszeć zarzutów karnych, co stanowi kluczową barierę ochronną przed potencjalnymi odwetami politycznymi.

Dożywotnie zabezpieczenie w stanie spoczynku

Najbardziej kontrowersyjnym i kosztownym dla budżetu państwa elementem systemu jest stan spoczynku, czyli sędziowski odpowiednik emerytury. Po zakończeniu dziewięcioletniej, nieodnawialnej kadencji, sędzia przechodzi w stan spoczynku, co gwarantuje mu dożywotnią wypłatę w wysokości 75 proc. ostatniego wynagrodzenia. Świadczenie to jest waloryzowane na zasadach identycznych jak pensje czynnych sędziów, co oznacza, że „emerytura” sędziego TK rośnie wraz ze średnią krajową. Dodatkowym bonusem na zakończenie czynnej służby jest jednorazowa odprawa, która przy obecnych stawkach wynosi sześciokrotność miesięcznej pensji, co jednorazowo zasila portfel ustępującego sędziego kwotą przekraczającą ćwierć miliona złotych.

Finansowe skutki kryzysu konstytucyjnego

W 2026 roku nad finansami Trybunału cieniem kładzie się trwający proces naprawy państwa. Nowa praktyka budżetowa wprowadziła rozróżnienie między sędziami wybranymi prawidłowo a osobami, których status jest kwestionowany przez obecną większość parlamentarną i instytucje europejskie. Podczas gdy nowi sędziowie zaprzysiężeni w marcu 2026 roku otrzymują uposażenia bez przeszkód, wypłaty dla tzw. sędziów dublerów oraz osób, których ślubowania są podważane, stały się przedmiotem blokad budżetowych. To sprawia, że teoretyczne przywileje finansowe dla części składu orzekającego pozostają jedynie zapisem ustawowym, którego realizacja jest wstrzymana do czasu ostatecznego uregulowania statusu prawnego Trybunału.

