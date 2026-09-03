Horała ma szansę zostać wicemarszałkiem Sejmu. "Cudowne dziecko Kaczyńskiego"

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-09-03 5:15

Lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki (58 l.) chce, żeby wicemarszałkiem Sejmu z ramienia jego klubu parlamentarnego został Marcin Horała (45 l.). Jeśli uda się przegłosować tę nominację, będzie to podwójny cios dla Prawa i Sprawiedliwości. Horała zajmie bowiem miejsce przeznaczone dla wicemarszałka z PiS, a sam kandydat był do niedawna „cudownym dzieckiem” lidera partii.

Marcin Horała w ciemnym garniturze i krawacie na tle tłumu. O jego kandydaturze na wicemarszałka pisze SE Polityka.
Autor: Super Express Marcin Horała
  • Powstanie nowego klubu Rozwój Plus wymusiło zmiany w parytetach komisji i otworzyło dyskusję o obsadzeniu wolnego miejsca w Prezydium Sejmu.
  • PiS obawia się, że stanowisko może przejąć polityk Rozwoju Plus, podczas gdy ich kandydatem pozostaje Marcin Horała.
  • Horała, wieloletni działacz PiS i były pełnomocnik ds. CPK, znany jest z szybkiej kariery i barwnych wspomnień z dzieciństwa o „partii przedszkolaków”.

Wakat w Prezydium Sejmu

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (66 l.) poinformował o zmianach, które są pokłosiem powstania nowego klubu parlamentarnego – Rozwój Plus. Ustalono w związku z tym nowy parytet dotyczący limitu miejsc w komisjach. Zmiany będą rzutowały również na skład Prezydium Sejmu – chodzi o kwestię nowego wicemarszałka. – Ponieważ ta sprawa jest jeszcze w sferze dyskusji, podjąłem decyzję o przesunięciu uzupełnienia Prezydium Sejmu z tego posiedzenia na następne – poinformował Czarzasty.

Swoich wicemarszałków chcą mieć nowe kluby: Rozwój Plus i Centrum, lecz Czarzasty nie planuje rozszerzać Prezydium. Jest w nim jednak wolne miejsce, gdyż Sejm nie zgodził się w 2023 r., żeby wicemarszałkiem z PiS została była marszałek Elżbieta Witek (69 l.). W partii Jarosława Kaczyńskiego (77 l.) rosną obawy, że ktoś z Rozwoju Plus zajmie to miejsce, a marszałek z Lewicy zgodzi się na to, aby zablokować kandydata PiS.

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Pełnomocnik ds. PCK zostanie wicemarszałkiem?

Mateusz Morawiecki poinformował, że kandydatem jego klubu na wicemarszałka jest Marcin Horała. Ten polityk z Trójmiasta robił karierę w PiS od 2004 r. Posłem jest od 2015. Równolegle w latach 2018–2019 był szefem sejmowej komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT. W listopadzie 2019 r. został pełnomocnikiem rządu ds. CPK. W latach 2019–2022 pełnił funkcję wiceministra infrastruktury, a w latach 2022–2023 wiceministra funduszy i polityki regionalnej.

O Horale mówiło się, że jest cudownym dzieckiem prezesa PiS, nie tylko z powodu kariery politycznej. – Nauczyłem się czytać, jak miałem trzy lata, i czytałem potem takie gazety jak „Rzeczpospolita” – ujawnił nam Marcin Horała w 2019 r. w programie "Politycy od kuchni". To nie koniec zaskoczeń. – Mieliśmy taką grupę, bandę przedszkolaków, i założyliśmy partię. Wymyśliłem regulamin. To jeszcze za komuny było – wspominał polityk PiS.

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MARCIN HORAŁA