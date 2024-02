Hołownia zaprosi Dudę. Dyskusja w tajnym trybie

Szefowa KE do polskich rolników

Co tam się wydarzyło?!

- Myślę, że minister obrony narodowej wtedy przedstawi nam w szczegółach pewne kwestie. Jeśli będzie potrzeba poprosimy przedstawicieli służb, żeby udzielili nam informacji o bezpieczeństwie wewnętrznym - poinformował Hołownia. Marszałek Sejmu dodał, że nie wyobraża sobie, "żeby prezydent nie był na takie spotkanie Sejmu zaproszony". - Ja na pewno takie zaproszenie wystosuję" - zapewnił. - On jest (...) zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. W obszarze bezpieczeństwa współpraca z prezydentem jest codzienna wiec z całą pewnością gościem na takim posiedzeniu pan prezydent będzie - powiedział. Zdaniem Hołowni, "takie posiedzenia są potrzebne, abyśmy wszyscy od prawa do lewa na tej sali złapali pion i poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za Rzeczpospolitą, a nie tylko za nasze partie polityczne i żebyśmy słuchając tego razem mieli poczucie że to nasz wspólny interes".

Z wypowiedzi Szymona Hołowni wynika, że niejawne posiedzenie Sejmu odbędzie po 20 marca. Jak przyznał marszałek Sejmu, część niejawna będzie trwać pół lub cały dzień, ale nie całe posiedzenie parlamentu. Wcześniej o niejawnym posiedzeniu Sejmu na temat bezpieczeństwa i sił zbrojnych Polski, informował Krzysztof Bosak, wicemarszałek izby z Konfederacji.

W NASZEJ GALERII MOŻESZ ZOBACZYĆ, JAK WYGLĄDA GABINET MARSZAŁKA SEJMU