Hołownia w rękawiczkach na spotkaniu z bezdomnymi. Wiceminister Romanowski nie wytrzymał

Podczas pobytu w Bydgoszczy Szymon Hołownia rozdawał osobom bezdomnym żywność. Kiedy rozlewał do kubków zupę i wręczał ją potrzebującym, miał na rękach gumowe rękawiczki. Na zdjęciach opublikowanych przez jego sztabowców widać, że jest w rękawiczkach także gdy rozmawia z osobami, które skorzystały z poczęstunku. Na jednym ze zdjęć widzimy, jak podaje komuś rękę. Nie uszło to uwadze wiceministra sprawiedliwości, który skomentował zdjęcia na Twitterze. – „Założył lateksowe rękawiczki, by podać rękę potrzebującym. Szymon Hołownia blisko ludzi…”. - napisał Marcin Romanowski.

Pod wpisem Romanowskiego rozpętała się burza. Internaucie podzieli się na tych, którzy krytykują Hołownię, oraz przyjmują jego zachowanie ze zrozumieniem.

Marek Ast: nie przyszłoby mi to do głowy

Co o sprawie sądzi przedstawiciel Zjednoczonej Prawicy? – Może po prostu pan Szymon Hołownia zabezpiecza się przed Covidem i stosuje antycovidowe przepisy? Innego wytłumaczenia nie znajduję – zastanawia się zaskoczony poseł PiS Marek Ast. – W kontaktach z ludźmi dystans nie jest wskazany i nie przyszło by mi do głowy, aby komukolwiek podawać rękę w rękawiczce – dodaje polityk.

"Niech minister sam podziel się zupą"

A tak na komentarz wobec Hołowni odpowiada wiceprzewodnicząca Polski 2050. – Zachęcam pana ministra Romanowskiego, aby ugotował zupę i z okazji świąt podzielił się ciepłym posiłkiem z osobami głodnymi, jak robią to od trzech lat nasi wolontariusze. Dla mnie ten atak na Szymona Hołownię jest niezrozumiały i żenujący – mówi Paulina Hennig-Kloska. - Szymon Hołownia podał zupę potrzebującym, po czym usiadł z nimi i chwilę porozmawiał, a noszenie rękawiczek nakazują podstawowe zasady higieny – dodała posłanka Polski 2050 w rozmowie z „Super Expressem”.

