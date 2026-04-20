Hołownia uderza w koalicjantów. "Dobry piesek"? "Olu, karma wraca"

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-04-20 17:30

Wicemarszałek Sejmu, Szymon Hołownia w emocjonalnym wpisie odniósł się do napięć w koalicji i wprost skomentował zachowanie części polityków. Padły nazwiska, sugestie „czystego powietrza” i zaskakująca riposta o „karmie”. Co naprawdę dzieje się w rządzie?

Szymon Hołownia u Antoniego Dudka

i

Autor: Tomasz Radzik/SUPER EXPRESS Szymon Hołownia u Antoniego Dudka
  • Szymon Hołownia reaguje na napięcia w koalicji rządzącej
  • W tle spór o głosowanie i rozmowy z Hennig-Kloska
  • Pada nazwisko Włodzimierz Czarzasty
  • Ostra wymiana zdań z udziałem Aleksandra Leo
  • Komentarz „karma wraca” podsyca emocje w koalicji

We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych Szymon Hołownia próbował tonować nastroje i jasno pokazał, gdzie widzi problem. Wicemarszałek Sejmu podkreślił, że nie ma mowy o rozpadzie koalicji ani usuwaniu kogokolwiek z rządu.

„Nikt nas nie wyrzuci z koalicji. Nikt z nas nie wyrzuci też Włodzimierza Czarzastego z gabinetu Marszałka Sejmu” – napisał.

To jednak tylko wstęp. Dalej polityk przechodzi do bardziej osobistych i ostrzejszych uwag, które pokazują skalę napięć wewnątrz obozu rządzącego.

Spór o głosowanie i „czyste powietrze”. W tle Hennig-Kloska

Kluczowym punktem wpisu jest odniesienie do sytuacji wokół minister klimatu, Hennig-Kloski. Hołownia ujawnia kulisy rozmów i sugeruje, że sprawa nabrała nieproporcjonalnych rozmiarów.

Z jego relacji wynika, że próbowano rozmawiać przed głosowaniem, jednak polityczna atmosfera „wystrzeliła na orbitę geostacjonarną”, a sama sprawa została „nadmuchana” do rangi symbolicznego konfliktu. Wicemarszałek wskazuje też na wcześniejsze kontrowersje wokół minister, m.in. związane z decyzjami personalnymi, co dodatkowo podgrzewa sytuację.

„Jak zagłosujemy? Odpowiedzialnie”. Hołownia stawia warunek

W swoim wpisie Hołownia próbuje przywrócić narrację odpowiedzialności i stabilności. Podkreśla, że decyzje polityczne nie mogą być podejmowane pod wpływem emocji czy personalnych sporów.

„Nie nad tym, czy z jakim nazwiskiem. Nad stabilnością Polski” – zaznaczył.

To wyraźny sygnał, że konflikt, choć ostry, nie powinien zagrozić funkcjonowaniu rządu.

„Dobry piesek” i „karma wraca”. Iskra, która rozpaliła emocje

Największe emocje wywołał jednak fragment dotyczący relacji z posłanką Aleksandrą Leo. Hołownia przywołał sytuację, w której miała ona rzucić w jego stronę komentarz: „Dobry piesek”. Odpowiedź marszałka była krótka, ale znacząca: „Olu, karma wraca” – napisał. Ten fragment błyskawicznie zaczął żyć własnym życiem w mediach społecznościowych i stał się symbolem narastającego napięcia w koalicji.

Padły też zarzuty o polityczną lojalność i brak konsekwencji. To pokazuje, że spór nie dotyczy jedynie jednej decyzji, ale głębszych napięć w relacjach między koalicjantami.

Co dalej z koalicją? Napięcie rośnie, ale rozpad mało realny

Choć ton wpisu Hołowni jest ostry i momentami osobisty, jedno wydaje się jasne: koalicja nie stoi dziś na krawędzi rozpadu. Raczej mamy do czynienia z kolejną odsłoną wewnętrznych sporów, które, jak pokazuje praktyka polityczna, są wpisane w funkcjonowanie wielopartyjnych rządów.

Jednocześnie rośnie poziom publicznych napięć, coraz częściej pojawiają się personalne uszczypliwości, a komunikacja między politykami przenosi się do mediów społecznościowych. To może mieć konsekwencje wizerunkowe, zwłaszcza w kontekście wyborców oczekujących stabilności.

Szymon Hołownia na ostatnim posiedzeniu jako marszałek
