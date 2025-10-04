Hołownia przybył do USA, aby spotkać się z Polonią. Rozmawiał też z potencjalnym szefem

Szymon Hołownia przebywa w Nowym Jorku

Marszałek Sejmu spotkał się z wysokimi urzędnikami ONZ

W planach są też spotkania z amerykańską Polonią

Wizyta marszałka Sejmu w USA

Szymon Hołownia spotkał się w piątek w Nowym Jorku z przewodniczącą 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Annaleną Baerbock. Rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie międzynarodowym i reformie ONZ - poinformował Sejm RP. - „Tematami rozmowy były m.in. najważniejsze kwestie związane z bezpieczeństwem międzynarodowym oraz reforma Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym potencjał większego zaangażowania parlamentów narodowych w prace ONZ – przekazał Hołownia.

Następnie polski polityk spotkał się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Po tym spotkaniu w rozmowie z TVP Info Hołownię zapytano m.in. o to, czy będzie Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców. - Żadne tego rodzaju zobowiązania nie padły - zaznaczył. Jak dodał, było to spotkanie „zapoznawcze”. - Wymieniliśmy się uwagami na temat tego, co dzisiaj dzieje się na świecie – powiedział.

Na uwagę, że Hołownia przyjechał „w konkretnym celu”, odparł, że przyjechał „przede wszystkim, żeby spotkać się z Polonią”. - Parada Pułaskiego, sześć spotkań z organizacjami polonijnymi po drodze. Bardzo obfity program, ale też spotkanie z Annaleną Baerbock i Antonio Guterresem – dodał.

Szymon Hołownia walczy o fotel w ONZ. Zaskakujące wsparcie z Pałacu

Hołownia przekazał, że był też pytany o „sytuację w Polsce z prezydentem Nawrockim i premierem Tuskiem” - A więc niestety muszę rozczarować. Nie była to rozmowa o pracę – powiedział.

Jak dodał, Guterres „mówił też o swoich doświadczeniach, kiedy był Wysokim Komisarzem (ONZ - PAP) do spraw Uchodźców”. - Ja powiedziałem o swoich doświadczeniach, o swojej pracy, takim fieldworkingu w fundacjach, które założyłem, które prowadziłem. Mam wrażenie, że my mamy - oczywiście, jest różnica wieku, doświadczenia - ale też podobny background pomocowy. Myśmy przez pomoc szli do polityki – dodał Hołownia.

"Guterres poważnie traktuje moją kandydaturę"

Zapytany, czy odniósł wrażenie, że Guterres traktuje jego kandydaturę bardzo poważnie, Hołownia powiedział: - Myślę, że on rzeczywiście, jeżeli mogę tak powiedzieć, bardzo poważnie traktuje tę kandydaturę. To jest kandydatura Polski. To nie jest mój tylko i wyłącznie jakiś wymysł, tylko za tą kandydaturą stoi Polska. Kraj, który jest dzisiaj też bardzo uważnie oglądany – dodał.

W Nowym Jorku przebywają uczestnicy misji gospodarczej z Krakowa i innych obszarów Małopolski, promującej ofertę turystyczną miasta i regionu. Na piątkowe spotkanie w konsulacie RP z przedstawicielami amerykańskiej branży turystycznej przybył m.in. marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który nazwał Małopolskę najpiękniejszą częścią Polski i zapewnił, że jest otwarta na amerykańskich turystów. Podkreślił, że choć pochodzimy z różnych części świata i mamy odmienne kultury, to najpiękniejsze w życiu jest dążenie do zmian, uczenie się i odkrywanie nowych perspektyw.

W sobotę marszałek Sejmu RP spotka się w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku z przedstawicielami organizacji polonijnych. W niedzielę Hołownia weźmie udział w Nowym Jorku w 88. Paradzie Pułaskiego; parada przejdzie pod hasłem „1000. rocznica Królestwa Polskiego”.