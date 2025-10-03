Szymon Hołownia walczy o fotel w ONZ. Zaskakujące wsparcie z Pałacu

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia jest w Nowym Jorku, gdzie oficjalnie rozmawia o reformie ONZ. Nieoficjalnie, toczy się gra o jego przyszłość. Hołownia ubiega się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. W walce o prestiżową funkcję ma zaskakującego sojusznika. Według doniesień prasowych, jego kandydaturę wspiera Pałac Prezydencki.

  • Marszałek Hołownia rozmawiał z przewodniczącą 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Annaleną Baerbock o bezpieczeństwie międzynarodowym i reformie ONZ.
  • Hołownia i Baerbock zgodzili się, że obecny kryzys multilateralny to szansa na gruntowną reformę ONZ, w tym większe zaangażowanie parlamentów narodowych.
  • Marszałek Sejmu złożył aplikację na Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, a prezydencki minister potwierdził, że prezydent Nawrocki wspiera jego kandydaturę.
  • Obecny Wysoki Komisarz UNHCR odpowiada za ochronę prawie 130 mln osób, a jego kadencja kończy się pod koniec 2025 roku

O jakie stanowisko w ONZ ubiega się Szymon Hołownia?

Oficjalnie wizyta marszałka Sejmu w Nowym Jorku dotyczy najważniejszych kwestii związanych z globalną polityką. Głównym, choć nieoficjalnym celem wizyty, jest jednak kandydatura marszałka na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). Szymon Hołownia sam potwierdził w poniedziałek, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ. Ocenił przy tym, że jego szanse „nie są w tym momencie wielkie”, ale jednocześnie podkreślił, że jeszcze tydzień wcześniej „nie było ich wcale”.

Kluczowe dla jego kandydatury mogą okazać się rozmowy na najwyższym szczeblu. Jak donosi „Super Express”, w zabieganie o poparcie dla Hołowni zaangażował się Pałac Prezydencki.

„Podczas rozmowy z Sekretarzem Generalnym ONZ Antonio Guterresem prezydent (Nawrocki) przekonywał już do poparcia Hołowni” – powiedział gazecie prezydencki minister Marcin Przydacz. Piątkowe spotkanie marszałka z Guterresem jest więc kolejnym etapem tych dyplomatycznych zabiegów.

Bezpieczeństwo i reforma ONZ głównymi tematami rozmów

Zanim doszło do kluczowego spotkania z sekretarzem generalnym ONZ, Szymon Hołownia odbył rozmowę z przewodniczącą 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, byłą szefową niemieckiego MSZ, Annaleną Baerbock. Jak poinformowała Kancelaria Sejmu, dyskusja koncentrowała się wokół dwóch osi: bezpieczeństwa międzynarodowego oraz konieczności przeprowadzenia reformy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W kontekście trwających na świecie kryzysów, wizyta Szymona Hołowni w ONZ jest także okazją do dyskusji o wzmocnieniu roli parlamentów narodowych w pracach organizacji. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, marszałek i przewodnicząca wyrazili wspólną opinię.

„Marszałek i Przewodnicząca zgodzili się, że moment kryzysu współpracy multilateralnej należy wykorzystać jako szansę na gruntowną reformę Organizacji” – czytamy we wpisie opublikowanym na platformie X. Ten postulat wpisuje się w szerszą debatę na temat przyszłości i efektywności globalnych instytucji w obliczu nowych wyzwań geopolitycznych.

Czym zajmuje się Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców?

Stanowisko, o które ubiega się marszałek Sejmu, jest jedną z najważniejszych funkcji w systemie Narodów Zjednoczonych. Wysoki Komisarz ds. Uchodźców (UNHCR) stoi na czele agendy, która odpowiada za ochronę prawną i pomoc materialną dla blisko 130 milionów osób przymusowo przesiedlonych i bezpaństwowców na całym świecie. Jego kadencja trwa pięć lat, a wyboru dokonuje Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Obecny komisarz, Włoch Filippo Grandi, zakończy swoją misję 31 grudnia 2025 roku. Co ciekawe, jego poprzednikiem na tym stanowisku w latach 2005-2015 był Antonio Guterres, obecny sekretarz generalny ONZ, z którym Szymon Hołownia spotyka się w Nowym Jorku. Poza spotkaniami dyplomatycznymi, w harmonogramie wizyty marszałka znalazły się również spotkanie z przedstawicielami Polonii oraz udział w 88. Paradzie Pułaskiego, która w tym roku odbywa się pod hasłem „1000. rocznica Królestwa Polskiego”.

