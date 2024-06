Hołownia przekazał nagle katastrofalne wieści! Chodzi o polityków od Ziobry

Kilka miesięcy temu Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo ws. wydatkowania środków na zakup oprogramowania typu Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Wniosek Prokuratora Krajowego o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej w tej sprawie polityka Suwerennej Polski Michała Wosia trafił do Sejmu pod koniec maja. W środę wniosek rozpatrzy sejmowa komisja regulaminowa.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował teraz, że wniosek o uchylenie immunitetu Michałowi Wosiowi będzie głosowany na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu. Jak poinformował również, na następnym posiedzeniu zostanie rozpatrzony wniosek prokuratora generalnego o wyrażenie zgody na pociągnięcie polityka Suwerennej Polski Marcina Romanowskiego do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

"Chciał Hołownia robić karierę w Sejmie, a został zderzakiem Tuska" – czyli powyborcze rozliczenia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Hołownia dodał, że we wtorek skierował ten wniosek do komisji regulaminowej. – Nawet jeśli komisja zdążyłaby się z tym szybko uporać, to nie zdąży wybiec ten termin – ja go skróciłem –na zapoznanie się Romanowskiego z wnioskiem. Dlatego będzie on głosowany na następnym Sejmie – oświadczył marszałek.

Rzeczniczka PG Anna Adamiak poinformowała w ubiegłym tygodniu, że wniosek o uchylenie immunitetu Romanowskiemu oraz zgodę na jego zatrzymanie dotyczy śledztwa ws. Funduszu Sprawiedliwości. Jak powiedziała, zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w postaci osobowych źródeł dowodowych, dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, analizy zabezpieczonych dokumentów i elektronicznych nośników informacji „wskazuje na dostatecznie uzasadnione podejrzenie, że poseł Marcin Romanowski popełnił 11 przestępstw".

W galerii poniżej zobaczysz, jak mieszka marszałek Sejmu Szymon Hołownia: